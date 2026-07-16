今屆世界盃賽事已進入四強直路，大力神盃誰屬，下星期一便有知曉。現代足球，無論從個人技術層面，抑或整體的組織進攻及防守，都發展得愈來愈精準。星級球星，不論老將或新紮師兄，精湛的球技及在球場上的魅力，都令一眾球迷看得如癡如醉，賞心悅目。

足球已不再只是一場賽事，當中更包含體育競技、娛樂元素，以及家國情懷。

為了令足球得以持續發展，香港賽馬會近年積極推廣青少年足球精英匯比賽。除了提升本地青少年比賽水平、讓年輕人有機會與世界級勁旅作賽外，亦是難得大顯身手的好機會。這同時讓公眾及足球教練，更加認識即將冒起的新一代球員——正是長江後浪推前浪。