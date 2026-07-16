今屆世界盃賽事已進入四強直路，大力神盃誰屬，下星期一便有知曉。現代足球，無論從個人技術層面，抑或整體的組織進攻及防守，都發展得愈來愈精準。星級球星，不論老將或新紮師兄，精湛的球技及在球場上的魅力，都令一眾球迷看得如癡如醉，賞心悅目。
足球已不再只是一場賽事，當中更包含體育競技、娛樂元素，以及家國情懷。
為了令足球得以持續發展，香港賽馬會近年積極推廣青少年足球精英匯比賽。除了提升本地青少年比賽水平、讓年輕人有機會與世界級勁旅作賽外，亦是難得大顯身手的好機會。這同時讓公眾及足球教練，更加認識即將冒起的新一代球員——正是長江後浪推前浪。
今年8月中旬，曼聯16歲以下青年隊將來港，與「傑志」青年軍及中國香港16歲以下代表隊比賽。相信屆時必有一番龍爭虎鬥的場面出現，拭目以待。
兩場球賽的門票甫開售，便在網上被人秒殺一掃而空，可見受歡迎程度何其驚人。今年度大會亦於比賽前安排兩位當時得令的男團歌手——呂爵安及魏浚生——擔任表演嘉賓。此舉目的，是令賽事更具娛樂性，現場亦提供多項互動元素，包括遊戲攤位、拍照打卡、名宿見面、表演嘉賓；而足球名宿亦會落場與球迷互動，推廣快樂足球。
連筆者身邊平日不太看足球的女士，亦忍不住撲飛入場支持。
U16已經成為年度盛事。這種結合體育與娛樂的集體活動，既成功又好玩。不過，也有人指出：吸引了大批歌迷入場，令部分真正球迷因此未能入場觀看，有違推廣足球的原意。
但筆者認為，並無不妥。許多國際及本地大型運動賽事(例如世界盃、超級碗、七欖、賀歲盃等)，都存在相類似的娛樂安排。今年世界盃開幕典禮的主題曲《Dai Dai》，由拉丁天后夏奇拉(Shakira)聯同尼日利亞歌手Burna Boy主唱，便是最佳例子：娛樂元素已成為運動項目不可或缺的一部分，令體育盛事更具可觀性。