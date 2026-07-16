經典文學作品往往超越時空，給人們永恆的真善美感受。
西周至春秋時代的詩歌總集《詩經》、唐代詩仙李白及詩聖杜甫之佳作，千古傳誦。《詩經》名句「窈窕淑女」、「秋水伊人」，分別成為歐美著名電影《My Fair Lady》及《Les Parspluies de Cherbourg》的中文片名。清代章回小說頂峰之作《紅樓夢》，迄今不衰，在海內外長期成為學者的研究對象。
文學作品得以保存及發揚，除圖書館外，文學館的作用也十分重要。筆者和太太、兒子在今年5月21日到位於澳門塔石的「澳門文學館」(Casa da Literatura de Macau)參觀。甫下的士，便看到一座古典的葡式兩層建築——澳門文學館。大門後的一塊報告板貼上一張原稿紙，寫上幾句挺有意義的話語：「享受靈靜的閱讀時光」，「藉舒懷抱」，「閱讀經典，深入生活」，言簡意賅。
當日正舉行「澳門作家捐贈展」。澳門文學館對外開放已第二個年頭，在其孕育過程中，澳門數十位作家、多個相關的文學及出版機構出力甚多。他們向文學館慷慨捐贈的作品，包括手稿、剪報、照片、書刋、音像作品、書法和個人珍藏。他們眾志成城，與澳門文化局共同創建出今天的澳門文學館。
「捐贈展」陳列出的其中一位作者為鄭存耀(1932-2022)，廣州出生，移居濠江。經歷時變，啓蒙於學塾學舍，喜好詩詞、古籍名篇及書法。上世紀七十年代曾修習香港中文大學詩詞課程。九十年代開始在《澳門日報》、《華僑報》上發表古詩詞作品，筆耕甚勤，出版著作有《孤芳樓詩詞集》等多種。
我們再觀賞館內的豐富藏書後，便步向中間的小庭院，旁邊有一家雅致的小咖啡室。我們入內在臨窗的雅座坐下，品嘗美味拿鐵後，才懷着依依不捨的心情離去。