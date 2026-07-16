經典文學作品往往超越時空，給人們永恆的真善美感受。

西周至春秋時代的詩歌總集《詩經》、唐代詩仙李白及詩聖杜甫之佳作，千古傳誦。《詩經》名句「窈窕淑女」、「秋水伊人」，分別成為歐美著名電影《My Fair Lady》及《Les Parspluies de Cherbourg》的中文片名。清代章回小說頂峰之作《紅樓夢》，迄今不衰，在海內外長期成為學者的研究對象。

文學作品得以保存及發揚，除圖書館外，文學館的作用也十分重要。筆者和太太、兒子在今年5月21日到位於澳門塔石的「澳門文學館」(Casa da Literatura de Macau)參觀。甫下的士，便看到一座古典的葡式兩層建築——澳門文學館。大門後的一塊報告板貼上一張原稿紙，寫上幾句挺有意義的話語：「享受靈靜的閱讀時光」，「藉舒懷抱」，「閱讀經典，深入生活」，言簡意賅。