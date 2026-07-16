伊朗的強硬派對戰果仍不滿意

本以為，在美國作出這麼多的讓步後，伊朗應會遵守14點的停火協議，好讓自己有一個休養生息的機會，亦讓中東局勢有緩和的機會。 伊朗自巴列維王朝被推翻後，就一直受到美國的制裁，石油賣不出，外匯結算困難，經濟停滯不前，人民生活無法改善。美伊直接開打後，伊朗經濟更出現逾5%的負增長，通貨膨脹更飆升至68.9%。現在美國不但肯停火，而且答應可以撤銷制裁，退回被凍結的資產，還同意用3,000億美元為伊朗作戰後重建。 照常理，這麼優惠的條件，伊朗是沒有理由不答應的。然而，伊朗人有自己的宗教信仰與民族情緒，尤其是伊朗的強硬派，他們的想法真是非比尋常。加上美伊兩國又互不信任，導致停火協議很可能無法貫徹下去。

伊朗以美國未撤銷制裁，不肯全面開放霍爾木茲海峽，再度對某些協調得不好的商船進行襲擊。為此，美國對伊朗南部的軍事設施進行懲戒性的還擊。而伊朗亦不甘示弱，對美國在中東的軍事基地發射導彈及用無人機施襲。雙方於是你來我往，無視停火協議的存在。 現時，霍爾木茲海峽既沒有完全封鎖，亦沒有完全開放。有船隻順利通過，亦有船隻被襲，只好折返。能通行的船隻每日只有十餘艘，只及正常流量的十分之一左右。如果情況未能很快得到改善，霍爾木茲海峽已接近早前被封鎖的狀態。

本來，這場戰爭是由美國發動的，現在不想打了，停火應不難實現；但伊朗的強硬派看來並不肯就此罷休。他們要特朗普為哈梅內伊的被殺賠命，並想把霍爾木茲海峽據為已有，以後有合法的權力向通過的船隻收過路費。此外，他們還要求國際接受伊朗有和平利用核能的權利，有權保護由自己提煉出來的濃縮鈾，不用交給美國保管。 為了達至以上的戰略目標，相信伊朗的強硬派會不惜與美國決一死戰，不勝無歸；但特朗普卻無意為伊朗問題繼續浪費精力，能體面地抽身當然最好，否則，美國亦可能像放棄阿富汗那樣，乾脆撇下不管。