皇后像廣場風水(五)

滙豐銀行重建後，中國銀行也要求政府撥地建新行址，政府便把在花園道口之舊美利大廈原址撥給中國銀行。這原址旁邊天橋口有棵大樹，美利大廈在二戰時被用作日軍拷問中心，在二戰後撥給財政司所用，後來這大樓出現各種靈異事件，包括一部舊打字機無端收入一個櫃桶內，很難才能取出，最初英籍高層只是當作下級中國職員疑神疑鬼；直至有一個晚上，一位英籍高級官員在走廊上見到一個無頭的人暈倒，事件才鬧大。結果香港政府出公告，請香港的高僧大德來驅鬼才告一段落。後來政府更把美利大樓一磚一瓦拆開，再後在赤柱重建，由於磚瓦被拆開，已暴曬在陽光陽氣下，一切陰魂早已煙消魂散，赤柱美利大廈未聽聞再有靈異事件。

中國銀行建新樓，邀請著名海外華籍建築師貝聿銘操刀。他早年在北京香山設計了一個江南式香山酒店，但因與中方建築施工鬧不快，曾宣稱不再在中國做設計，這次中銀答應不會干預設計，貝氏才答應做建築師。貝氏之設計概念來自中國的竹子，他用多個三角形形成一個尖塔，代表節節上升。三角形是貝氏的設計標誌，他的華盛頓國家藝術廊東廂、巴黎羅浮宮、日本美秀美術館等均用三角形、金字塔等作為設計元素。貝氏作品也有一個特色，他設計的博物館、美術館等這類放古人物品的作品非常受讚賞及獲獎，但他設計「人用」的作品往往招來非議，早期波士頓的約翰漢克大廈(John Hancock Tower)因「玻璃脫落風暴」令其差不多破產，後來香山飯店因江南式粉牆不適合北京天氣招來爭議。