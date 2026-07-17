King Sir生前趣事

King Sir鍾景輝逝世後，一眾弟子和好友前天舉行追思會，懷緬他的一生事蹟。除了廣為人知的成就之外，還有很多趣事。這些往事沒有刻意把他的形象拔高，反而很有人氣，可以看到King Sir的另一面，更看他和眾師友真誠的一面。 原來King Sir退下前線之後，喜歡偶爾與親友打四圈衛生麻將，但旨在閑聚，沒有賭本，也不計贏輸。不過，King Sir有時拿着好牌，就會嘗試做大牌。有一次，他精心策劃，做了一手「十三么」，而且食胡，跟着就露出孩子笑，還說「今天很開心」。我想，童有童真，耆有耆真，只要是真，就是珍。

原來眾親友平時為了兼顧King Sir興致和休息，經常到他家探訪時也有「分工時間表」；有人協調甚至編配，好像上班分更一般。這樣既可以讓King Sir與眾親友定期分日見面，身心康泰，也可以滿足眾親友的希望，即使排隊探望，也有樂聚之期。這種習慣慢慢形成慣例，連拜年也要輪候。謝君豪說，他也要排到年初三才可以向King Sir拜年。不過，只要真情在，探你不分早晚！ 還有一件趣事，就是搶雞髀。演出舞台劇，一般都用道具，但有一次，劇情需要演員一起搶雞髀。當表演到這一段時，雞髀出場了，眾人發覺原來是真雞髀，而不是道具雞髀。於是，各演員變了真搶，而不是假搶。當時我不在場，心想：「假如其中一個是我，不單要搶，還要真吃；只是吃剩的骨頭不知應該哪裏放？」