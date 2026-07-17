情緒即實力

在職場上，我們常給「優秀領導者」貼上各種讚美標籤，總以為領導力來自於個人能力。然而，那些真正能帶領團隊走得遠、在驚濤駭浪中穩住船舵的人，他們身上最強大的超能力，就是情緒穩定。 你一定遇過這種主管，晴天時春風滿面，雨天時晴天霹靂。能力極強，但脾氣也極大。和這樣的人合作，團隊大半的精力不是花在解決問題上，而是花在「讀心術」上，打聽「老闆今天心情好不好？」這種不確定性，是職場最致命的內耗。當一個領導者情緒起伏不定，團隊就會陷入集體的焦慮與防衛機制中。大家為了「不點燃火藥桶」，開始隱瞞壞消息、粉飾太平。一個無法控制情緒的領導者，無形中切斷了團隊與真實世界的資訊連結。

相反，和一個情緒穩定的人合作，用一個詞形容，就是「舒服」。這種舒服，建立在彼此預期的確定性上。他不會因為你犯了一個小錯就暴跳如雷，也不會因為外部壓力劇增而將焦慮宣洩給下屬。情緒穩定的領導者，能創造出一種「心理安全感」。在這種氛圍下，團隊成員敢於提出新想法，敢於坦承錯誤。 職場本質就是一個「不斷遇上問題、解決問題」的過程。當危機來臨時，焦慮和憤怒對解決問題毫無幫助。情緒穩定的領導者，就像是團隊的「定海神針」。面對突發狀況，他們的第一反應不是「這是誰的責任？」而是「現在最壞的情況是甚麼？我們有哪些解決方案？」