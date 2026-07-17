「世界如同一棵樹，根須深入過往，枝幹托舉當下，樹冠伸向永恒的蒼穹」這是數千年前美洲大陸先民對宇宙的認知。這裏有成熟的象形文字系統、宏偉的金字塔、數學上「零」概念的發明、二十進制的計算。

進入到上海博物館的大廳，中庭是一顆四層樓高的大樹。這個為期四個月的「美洲古代文明大展」，匯聚來自墨西哥、秘魯與中國文博機構的1,129組、近3,000件文物，是全球歷來規模最大的美洲古代文明展。

排隊進門之前，已經被4米高的卡拉克穆爾51號石碑所吸引，這座有1300年歷史的紀念碑是瑪雅文明最重要的文物之一，正面雕刻著卡拉克穆爾國王的形象，頭戴羽毛蛇神的冠，手持權杖、腳踏俘虜，以精湛雕刻技藝展現了瑪雅藝術的巔峰。