「世界如同一棵樹，根須深入過往，枝幹托舉當下，樹冠伸向永恒的蒼穹」這是數千年前美洲大陸先民對宇宙的認知。這裏有成熟的象形文字系統、宏偉的金字塔、數學上「零」概念的發明、二十進制的計算。
進入到上海博物館的大廳，中庭是一顆四層樓高的大樹。這個為期四個月的「美洲古代文明大展」，匯聚來自墨西哥、秘魯與中國文博機構的1,129組、近3,000件文物，是全球歷來規模最大的美洲古代文明展。
排隊進門之前，已經被4米高的卡拉克穆爾51號石碑所吸引，這座有1300年歷史的紀念碑是瑪雅文明最重要的文物之一，正面雕刻著卡拉克穆爾國王的形象，頭戴羽毛蛇神的冠，手持權杖、腳踏俘虜，以精湛雕刻技藝展現了瑪雅藝術的巔峰。
展覽從中美洲距今3,600年的奧爾梅克文明開始，到瑪雅文明、特奧蒂瓦坎文明、阿茲特克文明到安第斯的馬丘比丘黃金帝國。巨大而神秘的玄武岩人首雕像是奧爾梅克文明的標誌，從他們開始的美洲豹、玉米神崇拜幾乎貫通了3,000年來各個中美洲文明。瑪雅古典時代的球賽石板，是遠超體育運動的神聖儀式。球賽是對宇宙運行的模擬，球場象徵人間大地，球的軌跡則代表太陽與金星的運行；無論勝者還是敗者，都可能作為活人被獻祭犧牲。特奧蒂瓦坎的展廳主體是眾神之城的3D復原，以亡靈大道精准連線的太陽金字塔、月亮金字塔和羽蛇金字塔，讓觀眾沉浸在古文明宏大的宇宙模型中。
看了3小時，還有兩個展廳未看，已經是閉館時間了。下次過來要完成所有展廳參觀外，還要感受一下上海博物館多媒體和文創的魅力，是否能復刻「金字塔之巔」的輝煌。