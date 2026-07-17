每次走進書店，我總覺得自己像個準備穿越的旅人，不知道今天會遇見哪個時代、走進哪段故事，只知道翻開書頁的一刻，世界就變大了。閱讀之於我，是看見世界的窗口；對孩子來說，這扇窗，或許就是他們接觸廣闊天地的起點。

從父母床邊的輕聲朗讀，到繪本裡色彩斑斕的圖畫，書本幫助孩子學習語言詞彙，也在不知不覺中，為他們搭建連結世界、理解複雜觀念的階梯。對正經歷動盪不安的孩子來說，書本的力量更超乎想像。UNICEF與世衛曾為戰火中的孩子創作故事書《My Hero is You: Supporting each other when wars come》，讓孩子在大人陪伴閱讀下，梳理恐懼悲傷等情緒。疫情期間，此系列更增添新故事，翻譯成超過140種語言，由神奇夥伴「阿里奧」教導孩子如何在疫情期間保護自己與家人，並在變化不斷的世界中，重新找回希望。