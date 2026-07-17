每次走進書店，我總覺得自己像個準備穿越的旅人，不知道今天會遇見哪個時代、走進哪段故事，只知道翻開書頁的一刻，世界就變大了。閱讀之於我，是看見世界的窗口；對孩子來說，這扇窗，或許就是他們接觸廣闊天地的起點。
從父母床邊的輕聲朗讀，到繪本裡色彩斑斕的圖畫，書本幫助孩子學習語言詞彙，也在不知不覺中，為他們搭建連結世界、理解複雜觀念的階梯。對正經歷動盪不安的孩子來說，書本的力量更超乎想像。UNICEF與世衛曾為戰火中的孩子創作故事書《My Hero is You: Supporting each other when wars come》，讓孩子在大人陪伴閱讀下，梳理恐懼悲傷等情緒。疫情期間，此系列更增添新故事，翻譯成超過140種語言，由神奇夥伴「阿里奧」教導孩子如何在疫情期間保護自己與家人，並在變化不斷的世界中，重新找回希望。
UNICEF也在土耳其推出至少8本「無字故事書」，讓還未識字的孩子用想像力填滿情節；在泰國推行的「Every Child Can Read」計劃，專員開著滿載童書的流動圖書車翻山越嶺，至今走訪147所幼兒園和小學，陪伴約15,000名孩子。
回到香港，UNICEF HK出版的《7000日成長路：UNICEF伴童織夢到十八》，亦記錄了我們在推動母乳哺育、氣候行動、青年發展等的足跡。書展期間，此書會在UNICEF HK的1A-E09攤位展出。現場還有其他特別物品，例如像行李箱大小的「盒子學校」，如何在戰亂或天災發生時，把任何地方變成40個孩子學習的避風港？一把簡單量尺，如何判斷孩子是否營養不良？攤位還設一面「許願牆」，讓孩子親手寫下心願，讓每位路過的你，從最純真的童言童語中，看見他們眼中的世界。
今年書展，歡迎大家來UNICEF HK的攤位走走，了解我們過去40年工作的一點一滴。你的每一分關注與支持，都可能幫助一個孩子翻開人生的第一頁，讓他們的未來，也如書中世界般，充滿無限可能。