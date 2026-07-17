第3季TVB開局理想，除了王牌節目《東張西望》有話題，調前1小時播出的綜藝拉高平均收視外，一線劇《非份之罪》大獲好評，收看觀眾還創了今年新高點！
以單元形式編寫的《非份之罪》迭創高峰，每個單元都帶高下個單元的收看人數，到第3個單元《一億殺機》做出劇集開播以來最好成績。劇情改編自2023年轟動全台灣的「5億高中生墮樓案」，現實中極度離奇的亂倫身世、奪產假結婚等情節被高度還原。《一億殺機》曲折離奇，揭示人性醜惡一面，最震撼是內容基本取材是真實個案，揭示大部分沒有想到的現實世界另一面，甚至超乎一般戲劇的想像空間。
台灣5位高中生墮樓案在當地惹來廣泛關注，涉及的龐大遺產至今還去向未定，在劇集熱播之餘，這筆鉅額財富的去向又令案件走回公眾焦點。
奇案令人驚詫，演員大有發揮餘地，劇中多個角色的演繹都贏盡口碑。陳煒飾演的「毒婦」與盧宛茵的家婆在爭產對手戲火花四射；飾演智障父子的徐榮與施焯日同樣搶鏡，徐榮在法庭上的慘情演繹令無數觀眾心酸，獲網民力捧爭奪獎項。
徐榮早前已演出過很受歡迎的《飛常日誌》系列，現在再有佳作。今年他接拍了短片節目《潮流生活誌》，表現流暢自然，介紹北上的生活服務，很受客戶讚賞。他人氣再升，起用他拍片的商家可說是選中了超值男主。