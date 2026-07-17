第3季TVB開局理想，除了王牌節目《東張西望》有話題，調前1小時播出的綜藝拉高平均收視外，一線劇《非份之罪》大獲好評，收看觀眾還創了今年新高點！

以單元形式編寫的《非份之罪》迭創高峰，每個單元都帶高下個單元的收看人數，到第3個單元《一億殺機》做出劇集開播以來最好成績。劇情改編自2023年轟動全台灣的「5億高中生墮樓案」，現實中極度離奇的亂倫身世、奪產假結婚等情節被高度還原。《一億殺機》曲折離奇，揭示人性醜惡一面，最震撼是內容基本取材是真實個案，揭示大部分沒有想到的現實世界另一面，甚至超乎一般戲劇的想像空間。