美伊戰爭會再次大打起來嗎？

世人原先的良好願望是，有了14點停火協議後，美伊和談就可順利進行，並會最終取得較為長久的和平。然而，美伊雙方互不信任，都不肯自己先行履約，而是想對方先行一步，在確認對方做足要求後，才去完成自己的責任。結果，雙方落入互相指責的僵局，小摩擦很快變成了大衝突。 日前，美國總統特朗普已正式致函美國國會，認定伊朗違反先前的停火協議，宣布重啟對伊朗的軍事行動。特朗普還揚言，今次美軍除了會攻擊伊朗的軍事設施外，還會攻擊民用設施，如發電廠與橋樑等。

其實，更狠的話特朗普之前也說過；譬如，要把伊朗炸到返回石器時代。只是美軍的火力有限，加上伊朗已把很多重要的設施搬入地底深處，之前的戰果顯示，美國的轟炸，並不足以令伊朗社會完全癱瘓，亦不足以令伊軍失去還擊能力。 如果美國之前選擇不派地面部隊助戰，今次有甚麼理由會改變初衷？現實是美國民間的反戰情緒比前更加高漲，加上中期選舉即將進行，美軍所受到的掣肘只會比之前更多。據說，連美軍自己內部，也不敢對今次重啟軍事行動的戰果有甚麼好一些的期望。

美伊戰爭如果由今年2月28日開始計，早已超越60天的期限。在這期限之內，總統有權視乎國家安全的需要，決定是否對外進行軍事行動，但如對外軍事行動超過60天的話，總統便得先獲取國會的授權。不過，特朗普說之前的對伊戰爭已簽停火協議，所以已告一段落。今次重啟軍事行動可視作另一場戰爭，他有權再次利用新一輪的60天期限，在未經國會批准下，再對伊朗發動軍事行動。 特朗普這套解釋其實並不成立。因為，總統之所以有權在未經國會批准前展開軍事行動，是為了國家安全非應急出戰不可。這只是權宜的做法，但美國是否應對外進行戰爭的最終決定權屬於國會，總統不應利用文字遊戲，擅自一再利用這60天的權限。況且，參眾兩院早前已罕見地通過決議，要求特朗普撤回對伊朗的軍事行動。在國會已明確表態的情況下，總統是否可以再次利用這60天權限值得商榷。