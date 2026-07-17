簡慧敏：完成皇崗口岸港方口岸區立法極其必要

以下為立法會議員（選舉委員會）簡慧敏就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》二讀發言稿 皇崗口岸港方口岸區及其立法究竟有幾必要呢？《條例草案》的弁言就已經將其必要性明確說明，正是為了加強內地與香港基礎設施互聯互通，便利兩地之間人員往來和經貿活動，推進粵港澳大灣區建設，以及支持香港更好融入和服務國家發展大局。 弁言在香港的成文法中并不常見，一般而言，是比較意義重大、需要交代該法例的來龍去脈，且有助理解弁言之後條文的法例，方會出現。

弁言提到全國人大常委會於6月26日決定，授權香港對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區（下稱「港方口岸區」）自啟用之日起至2047年6月30日止，對港方口岸區依照香港法律實施管轄。國務院於7月8日批覆，訂明港方口岸區範圍，並同意港方口岸區自7月31日零時起啓用。 要注意的是，「啓用」並不等於「開通」，國務院批覆明確指出，港方口岸區正式開通日期由粵港兩地政府商定。 在中央支持下，口岸將實施「一地兩檢」安排，亦是首個實施「合作查驗，一次放行」通關模式的陸路口岸。我認同局長所言，為確保中央的授權得以落實，特區有責任於7月31日前完成本地立法。立法會亦全力配合，內委會主席在昨天召開特別內委會，並隨即展開約4小時的審議工作。

接下來，我會講一下《條例草案》的3個主要方面： 一、「全面司法管轄」模式 局長二讀《條例草案》時表示，新皇崗口岸將採用「全面司法管轄」模式，即香港法律將全面適用於港方口岸區，與深圳灣口岸安排一致，並沒有「保留事項」安排。「全面司法管轄」模式的字眼雖然並未寫於《條例草案》中，但在内委會上，局方回應本人提問時，就釐清了此概念，《條例草案》的條文亦一一將香港法律適用及司法管轄權等方面講清楚。樂見局方確認遇有突發應變情況，會按「救人先行」原則，務實與深圳方訂立跨境救援安排。

二、 港方口岸區的「宣布」及「期限」 《條例草案》第3條旨在宣布列於附表1的描述，所劃定的地域為港方口岸區。由於皇崗口岸聯檢大樓的多層式設計、且在「合作查驗、一次放行」的嶄新模式下、附表1分3部，詳細列出坐標、平面圖及地圖。局方審議時確認附表1與國務院批覆的附件完全一致。 至於期限是否必定於2047年6月30日届滿呢？據弁言所載的常委會決定，香港以租賃方式取得港方口岸區的使用權，租賃期限屆滿，經常委會決定，可以續期。保安局局長就本人詢問《條例草案》第14條第(2)款時回應，雖然有該條文的表述，但國家領導人多番强調，「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

此外，第14條第(3)款訂明，保安局局長藉於憲報刊登的公告不是附屬法例。至於為何相同條文並未見於《深圳灣口岸港方口岸區條例》，局方表示，深圳灣口岸的立法意圖也是一樣，相關公告亦不是附屬法例。 三、 附屬法例的訂立安排 感謝當局將多項附屬法例的草擬本，附於立法會參考資料摘要的附件E1至E6，供議員預覽，令我們清晰理解整套法例，這些附屬法例將與《條例草案》於7月31日同日生效。局方回應本人提問時確認將向立法會呈交相關附屬法例，讓本會以「先訂立後審議」的方式審議。