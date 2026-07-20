簽證便利促民心相通 彰顯大國自信與擔當

近期多項國際研究結果顯示，全球民眾對中國的觀感持續改善。無論是皮尤研究中心的全球態度調查、蓋洛普世界民調，還是Brand Finance的全球軟實力指數，中國的評分均呈上升趨勢，部分國家對華好感度更已超越對美國的評價。這趨勢反映中國綜合國力與國際影響力正穩步提升，亦證明中國堅持改革開放、以務實行動贏得世界信任的成果。其中，簽證政策持續優化與免簽範圍逐步擴大，讓愈來愈多外國人很方便的親身來神州大地走走，反映中國政府的自信愈來愈高。中國各大小城市的治安良好，遊人半夜隨處走都毋須心驚膽跳，高鐵四通八達，遊客們都大讚特讚。

長期以來，西方國家的人民對中國的認知受制於媒體選擇性的負面報導，對中國的制度和人民的生活自由有很多誤解。面對這種錯位認知與偏見，中國是以更開放的姿態作出回應，主動敞開國門，讓外國友人親眼見證中國的活力與變化。近日多項免簽政策的推出，涵蓋多個歐美及亞洲國家，大大便利經貿往來與人文交流，既展示成熟大國的從容與自信，也增加了大量旅遊收益。

事實證明，親身體驗遠比道聽塗說更具說服力。今年入夏以來，歐洲多地受熱浪侵襲，不少年輕旅客選擇反向來華避暑。他們不僅感受到了中國城市生活的便捷與舒適，亦在深圳、義烏等地採購中國製造的智慧電器、消暑用品。許多人回國後透過社交媒體分享所見所聞，對中國的城市治理、科技應用、社會秩序讚譽有加。真實的「第一手敘述」，比任何宣傳都更具感染力，成為促進民心相通的自然橋樑。在社交媒體上所見，有人趁來華出差，買了一部尺吋大小可以飛機托運的冷氣機帶給母親，亦有不少外國病人，專程來華接受高端癌症治療，收費合理，藥到病除，引為佳話。