近幾星期的專欄文章一出，都帶來延伸討論部分，這是我樂見的。因為寫文、出帖的可愛之處就是互相交流，大家才會進步，否則單向灌輸，變相成為個人宣傳，實在沒趣。

我上周的題目，是在工作中尋找興趣，比興趣變為事業更幸福。此文一出，不少朋友紛紛表示感同身受，惟一位網友指出此乃偽命題，因為很多中、基層的工作都是為生活。他未聽過從事運輸和保安的人享受自己的工作。人間煙火是有些苦難，多數人都避不了。重點在於因為「他未聽過」，而歸納此乃「偽命題」，我覺得那是謬誤，因此發起良性討論，並留言謂：「你未聽過，我聽過喎！有鐵迷做港鐵，有巴迷做車長，有喜愛揸車嘅男性朋友為有Me Time兼任車長，佢哋有興趣轉為事業，有啲事業變為興趣。人間煙火有啲苦難，未能以偏概全。」