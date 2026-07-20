近幾星期的專欄文章一出，都帶來延伸討論部分，這是我樂見的。因為寫文、出帖的可愛之處就是互相交流，大家才會進步，否則單向灌輸，變相成為個人宣傳，實在沒趣。
我上周的題目，是在工作中尋找興趣，比興趣變為事業更幸福。此文一出，不少朋友紛紛表示感同身受，惟一位網友指出此乃偽命題，因為很多中、基層的工作都是為生活。他未聽過從事運輸和保安的人享受自己的工作。人間煙火是有些苦難，多數人都避不了。重點在於因為「他未聽過」，而歸納此乃「偽命題」，我覺得那是謬誤，因此發起良性討論，並留言謂：「你未聽過，我聽過喎！有鐵迷做港鐵，有巴迷做車長，有喜愛揸車嘅男性朋友為有Me Time兼任車長，佢哋有興趣轉為事業，有啲事業變為興趣。人間煙火有啲苦難，未能以偏概全。」
情況有如幾年前，我在健身教練指導下進行背部訓練。因為我受過基礎訓練，教練讓我挑戰難度，把橫槓拉向後背。我把練習影片放到社交平台，有網友即留言表示從未見過有人拉向後，正確動作應該是拉向胸前才對，直指我姿勢錯誤。
看著這些評論，我實在啼笑皆非。無可否認，常規動作是拉向大胸肌前方，安全系數亦較高。但是，頸後下拉(behind-the-neck pulldown)是傳統變體動作，只要關節夠靈活，力度控制得宜，就不是「錯誤」的動作。可惜，部分人因為在健身房「未曾見過」，便一廂情願認為「拉胸前」是世上唯一的標準答案。
科技發達，表面上讓我們足不出戶能知天下事。但諷刺的是，資訊氾濫反而凸顯新時代的「井底之蛙」，慣常用個人經驗定義全世界。看到超出自己認知範圍的事物，第一時間不是求證，而是急不及待全盤否定。「世界很大還很大」，每遇到思想盲區，我通常保持謙卑，先戴頭盔說：「我見識少，請問能否賜教？」下次在網絡上看到新鮮事，請先放下批判的手指，再fact check。唯有走出自己心中的枯井，才能看見更廣闊的天空。