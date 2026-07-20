過去四年就業市場的變化

近期，特首李家超和很多司局長都先後接受傳媒訪問，總結四年來的工作表現。早前，筆者在昂船洲海軍基地遇見特首；當然沒有時間和他詳細討論過去四年就業市場的變化，不如藉此機會和大家分析一下。

根據政府統計處的數據，對比2022年6月與2026年6月，就業市場在過去四年經歷了從疫後復甦到溫和增長的轉變。整體而言，勞動市場已大致收復疫情期間的失地，失業率有所改善(從4.7%下降至3.7%)，總就業人數從約357.2萬人升至約364.6萬人，四年間共增加約7.4萬個就業崗位；但就業不足率微升，反映就業質量可能存在挑戰。薪酬水平呈穩步上升之勢，2022年5月至6月的僱員每月工資中位數為19,100元；2026年2月至4月，就業人士每月收入中位數升至23,600元，薪酬中位數在四年內上升了約23.6%(增加了4,500元)。過去四年，在政府「新型工業化」政策和《香港創新科技發展藍圖》的推動下，香港的創新科技產業，成為了突圍而出的核心力量。有別於傳統四大支柱行業，這些新興領域展現出強勁的增長勢頭。例如，人工智能與大數據作為核心發展領域，政府正以「AI產業化」與「產業AI化」雙輪驅動。數碼基建穩步推進，並已落地於醫療、物流、建造等場景；相關企業(如創新奇智)也備受市場關注。