內地商界近年有句話：不出海、便出局。主要是回應本國市場內卷激烈，如果不打出海外市場，做到增量生意，下場就只有被淘汰。民企實力大增，先不論內地生意是否難做，打出國際既是必由之路，同時也不必擔心缺乏競爭力。這股洪流同時也造成香港再次發揮獨特角色的機遇。
上星期，TVB主辦了由渣打銀行全力支持的「大灣區環球業務拓展高峰論壇」，就這個朝野熱門課題分享專業經驗。
論壇上，特首李家超透露，去年特區政府設立的內地企業出海專班，至今已協助了超過200家內地出海企業來港設立或擴展業務。出海專班是特首提出成立的一站式服務平台，旨在主動招攬並協助內地企業以香港為跳板拓展海外市場。專班整合了多個政府部門及機構的資源，匯聚了金融、法律、會計等八大領域的跨界別專業服務，解決他們在發展海外業務時遇到的痛點。
2025年起，TVB直接營運大灣區業務，積極與內地企業聯絡，與政府、商界合作舉辦不同形式的交流，雖然只是短短不足2年的時間，已感受到跨境商務以至拓展海外業務的動力日益強勁。雖然香港只是人口700多萬的市場，但不少行業標準與國際接軌，成為內地企業實演進軍國際的練習場。正如當日論壇上，就分享了拓展東南亞國家的年輕企業家的實戰經驗，以及專業顧問在合規、法律上的意見，同場還有銀行界提供在不同範疇知識，內容養分十足。
作為國際商業中心，傳媒影響是軟實力的重要體現。香港媒體發達，近年面對外國跨國網絡的挑戰，應對方法之一就是積極求變，加強與內地的聯繫。隨著國家在世界的話語權增加，企業產品的競爭力提升，貿易由過去倚賴美歐變得更多元化，香港可以發揮的角色可以更多。要迎接和把握這股新動力，媒體無論在內容和傳播渠道都要求變，做好內聯外通的工作。
面對科技急促發展，競爭瞬息萬變，無論是萬億巨企抑或初創公司，都如置身物競天擇的熱帶雨林，傳媒走在社會的前沿，最能感受到當中變化。面對汰弱留強的經營生態，媒體必須像香港很多專業一樣，要為不同的機構和企業搭通「天地線」。只要能夠與時並進，就不單不會出局，還可以找到未來業務的新藍海。