內地商界近年有句話：不出海、便出局。主要是回應本國市場內卷激烈，如果不打出海外市場，做到增量生意，下場就只有被淘汰。民企實力大增，先不論內地生意是否難做，打出國際既是必由之路，同時也不必擔心缺乏競爭力。這股洪流同時也造成香港再次發揮獨特角色的機遇。

上星期，TVB主辦了由渣打銀行全力支持的「大灣區環球業務拓展高峰論壇」，就這個朝野熱門課題分享專業經驗。

論壇上，特首李家超透露，去年特區政府設立的內地企業出海專班，至今已協助了超過200家內地出海企業來港設立或擴展業務。出海專班是特首提出成立的一站式服務平台，旨在主動招攬並協助內地企業以香港為跳板拓展海外市場。專班整合了多個政府部門及機構的資源，匯聚了金融、法律、會計等八大領域的跨界別專業服務，解決他們在發展海外業務時遇到的痛點。