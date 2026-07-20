投資AI的熱潮有泡沫嗎？

南韓股市崩盤，數以十萬計以孖展方式投資的散戶，因無力補孖展而被強制平倉，弄到血本無歸。據說，有年輕人發現自己的投資不但未能賺到錢，還累自己欠下餘生也還不完的債，因而自尋短見，真是令人唏噓。 出現這種現象的原因，是AI熱潮令支持AI算力的記憶體價格飆升，而韓國的海力士與三星電子正是全球記憶體的龍頭供應商。今年以來，這兩家公司的股價已分別升了2.1倍及1.3倍。買中這兩家公司股票的投資者，獲利非常可觀。先見不足的投資者，眼見早起步者已賺到盤滿缽滿，為了追回失地，紛紛選擇加槓桿的方式跟進，希望可以把自己的收益倍增。南韓的監管機構為了阻止風險進一步擴大，唯有把保證金的要求，由1,000萬韓圜，增至3,000萬韓圜。很多無力補孖展的散戶於是被證券公司強制平倉，引起負面的連鎖反應，跌勢於是一發不可收拾。

其實，這種追捧與AI有關聯公司的現象，並非韓國獨有，日本股市、台灣股市以至美國股市都有這種現象。凡是能與AI沾上一點邊的股票，投資者對它們都會充滿幻想，無論是做大語言模型參數的公司，還是做支撐底層算力的公司，抑或是做實際應用時所需助手的公司，都會受到資金熱捧，相關公司的股價都會升個不亦樂乎。 然而，AI的科技在理論上的突破，有多少可在商業應用上化成實利仍有待考驗。現實是至今為止，大家都在比誰的投入多，而不敢比誰獲得的利潤較高。結果做大模型的基本上都沒有錢賺；能賺錢的都是做支撐算力的設計應用助手的。然而，若是基礎業務的部分不賺錢，只是附生部分的業務能賺錢，這樣的發展模式會很快無以為繼。

再者，AI的迭代十分快，當時得令的OpenAI與Anthropic，難保有一天會被中國冒起的新公司取代。以DeepSeek、智譜與Kimi近期的表現來看，中國AI公司的加速能力，絕對不比美國的AI公司弱。一間科技上被比下去的公司，股價很難在高位維持得住。 至於那些零部件供應商，除了個別能生產高端晶片的公司外，其他供應商的領先優勢，都很難長期維持。因為在這麼高的利潤吸引下，無需三兩年，很快便有別的供應商來爭奪市場。在自由競爭之下，這麼高的P/E很難長期維持。