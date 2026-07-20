肥佬為展現愛才可以去到幾盡

我從1979年開始經商，因我經營書報發行及運輸事業，曾代理的報刊，沒200種都肯定過百款。在近半世紀裡，我認識的老闆，冇200位都有百多位！真不知是好彩還是不好彩，這些人中，有給我受氣及責罵，或有賞識與關照。書刊不一定有銷量，就算有，都不一定有錢賺。有糧出而受罵受氣，也是薪金一部分！報刊賣不好，就算沒錢賺，我總算認識一大幫好朋友，及有能力的叻人，當中令我又賺又開心的都有好多。

我見盡老闆，黎智英是唯一、非常非常厲害的老闆。壹傳媒早期創業期，實情好辛苦，又非常受氣，但確實賺到點錢，不過隨著壹傳媒成功，到佔業內近五成，肥佬黎就開始變臉。先講他怎樣愛他的才俊，先是他的軟件工程師何國輝，因創辦賺錢的周刊，又將初出版的蘋果日報，以新報紙銷售展現出新氣象，帶動市場，吸收廣告能力非凡，黎老闆為了展現愛他，可以去到幾盡？我睇到跟他從佐丹奴開始幫他上市，再到壹傳媒的貼身財務總經理，因不滿何國輝態度自由化，不擦肥佬黎鞋，更口沫横飛，說神童冇大冇細，肥佬知道後，即時叫他的貼身財爺執包袱回家。