一份嘉許，一份對青年的信任

我非常榮幸成為本年度「民政及青年事務局局長嘉許計劃」得獎者，並於6月27日出席頒獎典禮。 拿到獎狀的那一刻，心裡除了興奮，更多的是感動。這份榮譽對我而言，不單是一張證書，更是特區政府和社會對我們這群默默在社區耕耘的年輕人，一份最溫暖的鼓勵。 在這裡，我特別要向民政及青年事務局表達由衷的謝意。這份嘉許的背後，離不開民青局長久以來的推動和鼓勵。在日常的青年工作與社區活動，我常常和局方接觸，深切感受到整個團隊對青年事務的熱忱與專業。無論是構思青年發展項目，還是落實地區政策，民青局團隊總是走在前線傾聽民間聲音，並給予我們前線青年工作者莫大的支持和配合。有賴於局方搭建的優質橋樑，我們的許多想法，才能真正落地，變成造福年輕人的行動。

回想自己走上社會服務這條路，另一位最重要的伯樂，就是新民黨多年來的栽培。坦白說，青年人在社會上想要實踐抱負，往往需要一個願意信任我們的平台。新民黨就是這樣一個大家庭。黨主席葉劉淑儀和各位前輩從來不會因為我們年輕，就覺得我們經驗不足；反之，他們非常願意放手讓年輕人嘗試，甚至委以我青年委員會副主席的重任。在黨內的這些年，前輩們毫無保留地分享政策經驗，帶領我們走入內地考察、擴闊眼界，同時也教導我們如何踏實地做好地區工作。沒有新民黨的支持，就沒有今天能在青年工作上能夠發揮所長的我。

在政黨與局方團隊的鼓勵下，我加入了沙田區青年發展及公民教育委員會，以及進入成為沙田區分區委員會委員，把服務帶進社區。同時，我也透過自己熱愛的同鄉社團和制服團隊工作，與很多不同背景的青少年打成一片。很多時候，跟年輕人溝通不需要長篇大論，而是要融入他們的生活，了解他們的學業壓力和對未來的迷惘。當看到調皮的孩子在體育鍛煉中學會紀律與尊重，或者在交流團中看到祖國的發展而驚嘆時，那種成就感是無法用言語形容的。

近年，特區政府常常提到要培育下一代的正向思維，這份局長嘉許，就像是給我們這群「青年引路人」打了一劑強心針。 獲獎是美好的里程碑，但服務社會的腳步不會停下來。未來的日子，我會繼續依託新民黨的平台，緊密配合民青局的各項政策，為青年朋友爭取更多實習與發展的機會。無論是在沙田的社區裡，還是在推動青年交流的路上，我都希望能繼續用行動證明：香港的年輕人有活力、有擔當，只要給予適當的空間，我們一定能為香港為國家這個家，發光發熱！