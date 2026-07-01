謝賢個名救了我！—謝賢

訪問謝賢的時候，他已經從影四十年了，但歲月並沒有磨「滑」他，他像刻雕家一樣，把自己精雕細㙇，以最優雅亮麗的姿態出現。當天，他約我在中環漩渦的中心—Landmark Fountain Cafe 見面，他打金色Versace 呔，襯黑西裝，挽着大袋Versace 戰利品，翩然而至，像一台龍捲風，把四周的光都捲在自己身上。 他跟我說的第一句話是殘酷的自嘲：「呢輪咁多獨居老人死，我仲以為輪到我添！」 「若果我不是謝賢，我可能會做許多衰嘢。但有了名，走不掉，顧慮多。所以是個名救了我。」

「我以前做人無目的，好開心，事事如意，因為就算不如意，我都無所謂。匆匆幾十年之嘛，Happy 咪算囉。但自從和和狄波拉分開，我有重責任照顧一對子女成長，責任沉重。過去幾十年都是人哋照顧我，那一刻才去學照顧人，有人生目標了。」他絕不能讓子女學壞，「尤其我係謝賢！」 「若能重新選擇，我希望做一個很有錢但沒名氣的人。名氣帶來某種滿足感，但壓力亦很大，我入行第三年便感受得到，和我個仔現在的感受一樣。」 他自言：「明星走紅前，個個都要捱，惟獨我沒有，我一出來就一帆風順做主角，又遇正男明星接班時間，很快就蒲頭。我初初做電影甚麼都不懂，所以冇有怕，對住啲阿哥阿姐，楚帆叔呀，張瑛、白燕呀，我『棚冷』唔怕，你叫我做咪做囉，這是性格問題。

「我已經是個老演員，試過坐冷板櫈。但我要接受現實，否則就要跟樂蒂去自殺了。屹立至現在，我自己有少少功勞，keep 住自己，沒做過衰嘢，雖然個樣衰啲！」說時又哈哈大笑。 「我現在拍戲，沒有一個角色難到我，因為拍得太多，演戲不外乎喜怒哀樂，『忘我』就可以了。」 講起愛情，他說：「我只有四段情史，嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉。」他跟嘉玲相戀十年，最後分手「我的性格，哪有人會同我合不來？嘉玲是我慫恿她去嫁的，因為那男人真是好好，好過我。那陣子我剛剛入行，見到個世界，嘩，有咁多嘢玩，玩下先。」

謝賢成立謝氏兄弟公司，出品了《冬戀》和《窗》，和蕭芳芳分飾男女主角。 「跟芳芳在一起，是因為我們拍戲，接觸多了。兩年後，大家分開工作，變得疏遠。這段感情不是那麼深，沒有傷感這回事。」 和芳芳分手，「有人話我爛賭，其實我是爛玩。」 芳芳心中的電影藝術，卻是謝賢自誇的生意眼——「你睇，我細細個就搞電影公司做生意，把握搵錢的機會。」 提及甄珍，雖然她父母極力反對，但在力追下，還是結成婚。 「我第一任太太甄珍，當時是台灣最紅的女明星。我們做過兩年幾夫妻，前後共有十年的戀情，有比較難忘的片段。不過，既然合不來，只有很冷靜、清醒地分開吧。

至於和最後一任老婆（狄波拉）分開，他情緒開始激動，聲調提高。「相處是大學問。要大家同一目的，仲要做法一樣。喂，我有我的身體，我的思想，不可以強迫我！一衝突就多事了。」 這一次離婚，因為有孩子，失落期較長。 他在正式訪問拍照當天。他駕看一架白色凌志，車牌HK80的房車駛進深水灣。悉心打扮（帶了女兒婷婷的臂環）。他一邊卸下DKNY的膠質積克，一邊陰陰笑：「我驚嚇親你哋喎！」果然，積克一脱，後面就有一把女聲高叫：「謝賢，你好高大威猛呀！」另一對母女走來要簽名，少女說：「我阿媽好鍾意你㗎！」謝賢追問：「咁你阿嫲鍾唔鍾意我呀？」

行人路又有一班中學生大呼：「嘩，好型！」謝賢仰頭答道：「係咪以為係我個仔呢？」在旁邊拑垃圾的女工忍不住問：「四哥，你點keep 㗎？」他答：「曬多啲太陽啦！」女工答：「我哋夠成日曬太陽咯！」大家都笑了。 他嘆道，雖住南灣，但絕少到沙灘漫步，因為以前在沙田住，朝早跑步，巴士、的士、貨車司機個個都大叫：「四哥，加油！」「真係好鬼煩！」謝賢說。 謝賢一生都以風度翩翩姿態示人，用生命活出「明星」風範。 最後一次見四哥是2021年7月20日，距離今天剛好是五年，當天他參加澳門賭場傳奇女士雷玉蓮的新書發佈會，他精神很好，腰版挺直，穿一身雪白暗花西裝。