我仍時為會考放榜而發噩夢

DSE日前放榜，使我回想起當年返學校取成績表的情境。這雖然已是58年前的事情了，但至今仍歷歷在目，還不時為此而發噩夢。 要不要為考試而努力，是我人生中遇到的第一個”to be or not to be”的困惑。我整個求學時期都為此而煩惱。 我是一個十分反叛的人，抗拒為考試而讀書。我覺得這樣一點也不自然，會破壞讀書的樂趣，亦會影響我求學的效果。所以，很年輕的時候就決定我行我素，按我自己的方式來讀書。 這個方式就是追隨好奇心去探索自然的奧秘，以及自己存在的價值。我覺得這比跟隨學校規定的課程去為考試作準備有意義得多。

此外，我還喜歡學一些實用的知識。我的泳術，打乒乓球技巧，以及養熱帶魚知識等，都是自學得來的。 簡而言之，我讀書就是讀自己感興趣的東西，以及讀有用的東西。求學有目標，帶着問題去尋找答案，效果自然會比只曉得背熟老師指定的標準答案好。 深信我這套學習方式，會勝過其他同學那種受考試擺布的學習方式。我是言行一致的，不屑為考試而作準備，亦沒有興趣去猜度考試題目，並在試前就為這些題目準備答案。 幸好，大部分學校教的知識都是有用的，有助我去探索這個客觀世界的。所以我對這些知識並不抗拒，抗拒的只是考試制度而已。如是令我有能力跟得上學校的課程，只是考試分數低了一點罷了。

我對考試成績本來並不介意，但這會令父母失望，這是我感到十分抱歉的。我知道父母供我讀書並不容易，我有責任令他們感到安慰。而成績好，正正就是他們對我最大的期望。 父親經常提醒我，會考這一關十分重要；考得好，才有條件升學，才有機會找到一份好工，可以成家立室。他告誡我，「少壯不努力，老大徒傷悲」。 有時，我也感到父親所說甚是。不應再自由散漫下去了，到會考來臨的時候，我一定要扚起心肝，為考試作點準備。 只可惜，我起步還是遲了一些，到扚起心肝時，才發現時間已十分緊迫，我連把課程內容讀一次的時間也沒有，唯有選擇性地讀一些算了。