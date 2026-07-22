巨星傳承

新一輯《傳家之保》上周六在翡翠台開播，首集邀請了洪金寶、洪天明、洪大仁三代做嘉賓。大哥大在鏡頭前流露做爸爸、爺爺慈祥一面，與電影常見的硬朗形象雖然不同，但氣場仍在，開播就為系列搶高了收視。 《傳家之保》以兩代傳承為核心，首季嘉賓有譚俊彥、胡定欣、黃翠如。當中譚俊彥的爸爸狄龍，同樣是電影中的硬漢，在節目中父子兩人重訪昔日父親做裁縫的老店，場面溫馨。新一季首先登場加料為一家三代，多了爺爺和乖孫互動，增添了一份生氣和歡樂。

洪金寶和洪天明早為中港兩地觀眾熟悉，大哥大縱橫影壇多年，年前播映的《九龍城寨》，他拍攝的武打場面激烈不遜當年，令人驚嘆他的體能和身手。在節目中他品嘗乖孫炮製的美食，打分總是徊徘六、七十分，這不是他不疼惜孫子，而是影壇頂流要求高，能夠打個合格分數已是非滿意。娛樂圈和運動界或很多競爭性的行業一樣，回報不是拾級而上，而是贏家就算不是全得，也拿了大部分，絕對是實力較量的英雄地。大哥大作為領軍人物，當然明白溺愛反變害的道理，打分不能夠心軟。