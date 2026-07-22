新一輯《傳家之保》上周六在翡翠台開播，首集邀請了洪金寶、洪天明、洪大仁三代做嘉賓。大哥大在鏡頭前流露做爸爸、爺爺慈祥一面，與電影常見的硬朗形象雖然不同，但氣場仍在，開播就為系列搶高了收視。
《傳家之保》以兩代傳承為核心，首季嘉賓有譚俊彥、胡定欣、黃翠如。當中譚俊彥的爸爸狄龍，同樣是電影中的硬漢，在節目中父子兩人重訪昔日父親做裁縫的老店，場面溫馨。新一季首先登場加料為一家三代，多了爺爺和乖孫互動，增添了一份生氣和歡樂。
洪金寶和洪天明早為中港兩地觀眾熟悉，大哥大縱橫影壇多年，年前播映的《九龍城寨》，他拍攝的武打場面激烈不遜當年，令人驚嘆他的體能和身手。在節目中他品嘗乖孫炮製的美食，打分總是徊徘六、七十分，這不是他不疼惜孫子，而是影壇頂流要求高，能夠打個合格分數已是非滿意。娛樂圈和運動界或很多競爭性的行業一樣，回報不是拾級而上，而是贏家就算不是全得，也拿了大部分，絕對是實力較量的英雄地。大哥大作為領軍人物，當然明白溺愛反變害的道理，打分不能夠心軟。
洪天明入行多年，早為觀眾熟悉，現時他繼承洪家班，責任不小，家居搬到深圳，這是新一代港人工作的方式，同時傳承了父親知名的事業。父子感情和母子不同的地方，往往是對下一代事業發展的關注，期望他們能夠好好發揮所長，感情表達往往較為含蓄，卻另有動人之處。
大哥大洪金寶是武打巨星，而第2季上場是父親屬於娛圈外的方力申，看宣傳片其父文質彬彬；方力申是知名運動員，加入娛圈能演能唱，非常全能。第3季有劉穎璇，這次是父女情，估計會非常甜蜜，3集內容3種味道，同樣都令人期待。