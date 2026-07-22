Kimi K3的優勢明顯 美國無法藉AI遏制中國

由中國的人工智能公司推出的Kimi K3，日前初次亮相，就引起全球AI界的關注。因為，它是至今為止語言基礎規模最大的AI模型，具2.8萬億的參數作思考分析。人類的智慧增長與人腦的容積關係密切。同樣AI模型的參數愈多，代表這個人造腦袋系統所掌握的概念單元愈多，可供思維的資訊亦愈多，並對數據與數據之間的邏輯關係掌握得更清楚。使其在程式碼生成上、排除差錯上，及進行複雜推理的能力上，皆能與美國最先進的AI模型相比，而且不遑多讓。這並非自吹自擂，而是多間獨立評估機構，分別作出的相同結論。

在實際應用時，它能依據任務的難度，調校所需的資訊，用混合專家的架構，以確保所得的結論有足夠的周延性及深入度，它在執行任務時，還有辨識及利用視覺資訊的能力，既能閱讀靜態的圖片與圖表，亦能解讀動態影像，學習能力強，應用能力高，不會隨便浪費Token。 Kimi K3與美國的AI模型最不同的地方，是它採用的是開源模型。它願將模型的源代碼、架構和訓練權重公開；讓使用者不但知其然，亦知其所以然，不會有被蒙在鼓裏的感覺，不用擔心將來會任人宰割。

相反，美國的AI模型，差不多清一色是閉源的，因為想藉AI發展上的領先地位，保住自己全球的霸主地位。美國擔心，若是採用開源系統，就會容易被中國的競爭者偷窺到其中奧妙，從而受到啟發；更覺得單是用閉源系統仍保障不足，還要禁止中國人(包括港澳)使用先進的AI模型，很明顯是自信心不足。 由於Kimi K3在多項基準評測中，其性能都超越競爭對手，加上它的應用成本遠比競爭對手低，業界相信，其市佔率將會迅速增長。如果美國的OpenAI與Anthropic未能在短期內推出更優越的新產品，他們原有的領先地位可能會保不住。