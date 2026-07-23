經濟學是社會科學「皇冠上的明珠」

1992年經濟學界的一大要聞，是美國芝加哥大學經濟學家貝克教授(Professor Becker)獲得諾貝爾經濟學獎，主要貢獻是拓寬了經濟學的邊界。
貝克教授把微觀經濟學的一般原理應用到人類個別行為和互動行為的各個領域，從結婚生育到子女撫養，從家庭結構到社會教育，從岐視行為到利他主義，都有一套嚴謹的理論模型來加以分析，並得出一系列常識無法論證的結論，形成了如「歧視經濟學」、「犯罪經濟學」領域及學術專著。他是人力資本理論的奠基者之一，強調教育、培訓和健康對個人生產力及收入增長的關𨫡作用，從而改變了人們對個人收入不均和國家經濟發展的看法。他首創「歧視經濟學」，探討勞動市場與社會中的種族或性別行為所產生的成本與後果，甚有見地。
具克教授認為人類行為本質上是理性的，試圖在各種條件的限制下實現效用最大化。「經濟」之概念，原來就是如何以最小成本，取得最大效果，即是在各種主觀與客觀、自然與人際條件制約下，選取最符合成本效益的一項。可以說，從經濟學角度看，社會科學和人文科學都是以經濟原理為基礎。比如說，法律條文(如「反壟斷法」、「版權法」等)是為解決經濟利益衝突而存在的，見諸歷史著作(如《史記》、《資治通鑑》等)，經濟發展過程為不可或缺的部分，帝國衰落往往是由於經濟蕭條、民不聊生。
經濟學人治學務實、客觀，善於觀察諸種經濟現象，注重經濟原理之實踐成果，而學說的成效可以量度。再者，經濟學說不斷發展，隨著情況變化與時俱進，近期出現的「數字經濟學」(digital economics)，將這門學問推向新階段。經濟學有社會科學「皇冠上的明珠」之美譽，並不過分。