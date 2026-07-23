經濟學是社會科學「皇冠上的明珠」

1992年經濟學界的一大要聞，是美國芝加哥大學經濟學家貝克教授(Professor Becker)獲得諾貝爾經濟學獎，主要貢獻是拓寬了經濟學的邊界。

貝克教授把微觀經濟學的一般原理應用到人類個別行為和互動行為的各個領域，從結婚生育到子女撫養，從家庭結構到社會教育，從岐視行為到利他主義，都有一套嚴謹的理論模型來加以分析，並得出一系列常識無法論證的結論，形成了如「歧視經濟學」、「犯罪經濟學」領域及學術專著。他是人力資本理論的奠基者之一，強調教育、培訓和健康對個人生產力及收入增長的關𨫡作用，從而改變了人們對個人收入不均和國家經濟發展的看法。他首創「歧視經濟學」，探討勞動市場與社會中的種族或性別行為所產生的成本與後果，甚有見地。