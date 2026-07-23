代碼共享往拉美更便捷

世界盃熱潮剛過，大家是否仍在緬懷阿根廷和西班牙的精彩決賽？如果能先到冠軍隊的西班牙一遊，再到美斯家鄉阿根廷看足球賽事，會是何等樂事？你可能會問：「從香港去？好遠喎！」現時香港和南美洲尚未有直航航班，但國泰航空最近就宣布新增代碼共享服務，經馬德里拓展拉丁美洲的網絡，拉近了兩地的距離，更加強香港與「一帶一路」新興市場的聯繫，為顧客提供更多選擇之餘，亦突顯香港的國際航空樞紐地位。

香港與拉丁美洲市場，近年經貿關係越趨緊密。政府亦積極在這個新興市場探索發展機遇，同時加強在拉美的投資推廣工作。例如在2024年，香港與拉美的貨物貿易總額約為1,243億港元，較2023年上升17%。加強航班網絡覆蓋，有助繼續推動兩地經貿往來。