代碼共享往拉美更便捷

世界盃熱潮剛過，大家是否仍在緬懷阿根廷和西班牙的精彩決賽？如果能先到冠軍隊的西班牙一遊，再到美斯家鄉阿根廷看足球賽事，會是何等樂事？你可能會問：「從香港去？好遠喎！」現時香港和南美洲尚未有直航航班，但國泰航空最近就宣布新增代碼共享服務，經馬德里拓展拉丁美洲的網絡，拉近了兩地的距離，更加強香港與「一帶一路」新興市場的聯繫，為顧客提供更多選擇之餘，亦突顯香港的國際航空樞紐地位。
香港與拉丁美洲市場，近年經貿關係越趨緊密。政府亦積極在這個新興市場探索發展機遇，同時加強在拉美的投資推廣工作。例如在2024年，香港與拉美的貨物貿易總額約為1,243億港元，較2023年上升17%。加強航班網絡覆蓋，有助繼續推動兩地經貿往來。
國泰透過寰宇一家聯盟的夥伴——西班牙國家航空的代碼共享航班，新增經馬德里前往巴西福塔萊薩(Fortaleza)及累西腓(Recife)、阿根廷布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)，以及多明尼加共和國聖多明各(Santo Domingo)的航線。而阿根廷及多明尼加共和國更是首度納入國泰的代碼共享網絡。為配合新增的代碼共享服務，國泰將由今年10 月底的冬季航班時間表開始，每周增加三班往返香港與馬德里的直航航班，使服務提升至每日一班。新增的航班將以交錯的時間營運，方便到達馬德里後接駁往拉丁美洲的航班。
連同馬德里，國泰現時在歐洲、北美洲及大洋洲的不同樞紐，已透過代碼共享安排，提供前往多個拉丁美洲航點的航班，例如巴西里約熱內盧、墨西哥的墨西哥城、秘魯利馬等。今次新增的代碼共享服務，可進一步擴展在拉丁美洲的網絡覆蓋。
航空公司彼此之間在業務上或許是競爭對手，但其實在不少方面也是良好的合作夥伴，例如使用代碼共享的方式，讓各自的顧客乘搭另一家航空公司營運的航班，前往更多目的地，為雙方的顧客提供更多出行選擇和便捷。同時這些代碼共享新安排，也進一步提升香港作為全球領先的國際航空樞紐的地位。
將來要到西班牙、巴西、阿根廷看足球賽事，便輕鬆得多了！