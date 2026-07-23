達到財務自由的必由之路

近日與一些年輕朋友交往時，發覺他們都很想早日獲得財務自由，卻苦於沒法找到有把握的、可達至的途徑，因而對社會有所不滿，覺得社會對年輕人不公平，叫他們很難看到有希望的前景。 我發覺，他們心目中的財務自由，其實即是手上有大把可隨便用的現金，想買甚麼就買甚麼，不必計較這樣，計較那樣。最好是輕易可以自置居所。 我告訴他們，這樣的要求有點不切實際。我認識的已擁有財務自由的人，大多是不會胡亂花錢的人。即使到了腰纏萬貫的時候，他們仍堅守自己花錢的準則，一樣會計較花得是否值得。喜歡胡亂花錢的人是很難獲得財務上自由的。

現實是獲得財務自由的人，大部分靠節儉起家。這類人的特質是克制得住眼前的慾望，不買不必要的東西；這樣，他們才積累起一定的閒資，去作投資以獲得工資以外的收入。 對一般人來說，在起步的時候，他們的收入只能是來自打工的薪金。如果沒法把開支限制在工資收入之下，他是無法有積蓄的。沒有積蓄就沒有機會參與投資，就不會有工資以外的投資收入。在資本主義社會，投資回報在大部分情況下，都會好過打工的回報。因此，想早日積累到可以擁有財務自由的財富，不能不伺機參與投資。否則，單靠工資收入的積累，就得等一段更長的時間。

因此，一個人若想早日獲得財務自由，不得不靠投資的收入。為了可以參與投資，那就得先積累原始資本。而原始資本的來源就只能來自打工的收入。 說到這裏，一個人如何達到財務自由的途徑已很清楚。首先，人必須腳踏實地去搵一份正正經經的工作，並努力在工作上有所表現，希望早日可以升職及加工資。那就需要在公餘進修，提升自己的技能，讓公司覺得你是一個有價值的員工，願意讓你有更多機會一展才華。因此，打好自己份工，是獲得財務自由的第一步。

第二步是為有資格參與投資作準備。準備分兩個方面，一是積累投資所需的資金，二是掌握投資所需的知識。要積累投資所需的資金，最有效的方式，莫如省吃儉用，爭取每月起碼用剩四分之一的工資，可放進銀行作定期存款。這樣，就能在工作兩年後積累到第一注可投資的資金。 要投資就不能毫無準備，否則多多都唔夠蝕。我自己在投資商品與股票之前，就先對世界的政經體制與投資的基本竅門，作過一定的研究；而不是隨便落注，碰下運氣算數。然而，即使有做功課，我也沒有必勝把握；能做到的，只是沒讓自己陷入滅頂之災，再無翻身之日罷了。