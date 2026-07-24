歷時兩個月，驅車數千里，從白山黑水到大鵬灣，從西子湖畔到河西走廊，走訪30個新石器時代大遺址和遺址博物館；小飛老師經歷了一次無與倫比的文明探索之旅，成就了這一上下六千年，以一只飲水器聯繫古今的展覽。
「共飲一杯水——中華文明起源初期的器物禮儀與文明」主題活動在香港書展現場舉辦，聚焦距今5,000年前後的新石器時代，以中國30座國家級大遺址博物館館藏各文化類型典型飲水器文物為基礎，圍繞新石器時代的先民如何設計和使用飲用器具展開敘事。
展覽從飲水器這一看似日常卻意涵深遠的器物切入，展示先民如何以精巧的設計思維，融合各自地域的自然環境與生活方式，創造出形態豐富、功能多樣的飲用器具。展覽由香港文創產業發展研究院承辦，香港公眾考古學會作為協辦單位，聯繫了古物古蹟辦事處，授權展示幾幅從香港舂坎灣、沙洲和西貢出土的新石器時代文物，彰顯香港是中華文明的重要一員，同根同源。
作為策展人的小飛老師是一位藝術家，展覽不止限於呈現新石器時代各文化類型的飲水器形態、製作工藝與使用場景；還從文創展示的角度探索古代器物在當代設計語境下的轉化與再生；衍生活動則以音樂史詩的形式，將文物背後的故事譜曲傳唱，讓遠古的器物重新發出聲音。
壓軸的主題論壇活動，除了本人代表香港公眾考古學會，還有嶺南大學的教授、香港文創產業研究院主席和香港設計文化學會負責人等，共同分享關於水器如何折射大遺址老祖宗們精妙的設計想法以及窺見中華文明起源宏大故事的內容。香港是第一站，未來將於兩岸三地各大城市巡展，不斷的再創輝煌。