歷時兩個月，驅車數千里，從白山黑水到大鵬灣，從西子湖畔到河西走廊，走訪30個新石器時代大遺址和遺址博物館；小飛老師經歷了一次無與倫比的文明探索之旅，成就了這一上下六千年，以一只飲水器聯繫古今的展覽。

「共飲一杯水——中華文明起源初期的器物禮儀與文明」主題活動在香港書展現場舉辦，聚焦距今5,000年前後的新石器時代，以中國30座國家級大遺址博物館館藏各文化類型典型飲水器文物為基礎，圍繞新石器時代的先民如何設計和使用飲用器具展開敘事。