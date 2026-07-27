中國牽頭組建國際反詐聯盟 意義重大

內地公安部日前宣布，中國將牽頭成立一個國際打擊電信網絡詐騙聯盟，計劃於今年9月的全球公共安全合作論壇大會期間正式掛牌成立。此舉標誌中國在應對跨境網絡犯罪議題上，由過去的雙邊執法合作，邁向多邊機制化協調的新階段，意義重大。
電信網絡詐騙近年已由地區性治安問題，演變為橫跨多國、涉及龐大產業鏈的全球性威脅。據內地公安部刑事偵查局在記者會上透露，當前絕大部分詐騙集團的巢穴均設於境外，這些集團組織嚴密，涵蓋金主、核心操盤人員及龐大的執行網絡，運作模式亦日趨專業化、跨國化。單靠個別國家的執法力量，難以有效打擊分散於不同司法管轄區、彼此勾連的犯罪網絡。
建立跨國協調機制是治理電信網絡詐騙的必然方向。即將成立的聯盟屬於政府間國際組織，將廣泛吸納各國執法機構參與，並具備一定的行動協調及專業能力，定位不止於資訊交流平台，亦希望在情報共享、聯合行動及跨境管控等實務層面，發揮更具體的作用。聯盟強調「共商、共建、共享」的原則，在尊重各國主權與司法制度差異的前提下，凝聚最大程度的共識與合作打撃跨國詐騙犯罪活動。
電信網絡詐騙的受害者遍佈全球，內地和香港都是重災區，中招者無數，損失金額非常巨大。部分案件更涉及人口販運及強迫勞動等嚴重侵犯人權情況，境外詐騙園區的存在，已成為區域治安的一大隱患。
面對日益猖獗、危害廣泛的跨國電信網絡詐騙，任何加強國際協作、提升打擊成效的倡議，都值得肯定與支持。如今國家牽頭承擔組織及協調的責任，並提出以務實合作為基礎的組織框架，既符合國際社會的共同利益，亦樹立負責任大國的形象、風範和擔當。期望聯盟正式成立後，迅速凝聚各國執法力量，在情報共享、聯合行動等層面取得成果，讓各國人民的財產安全，得到更有力的跨境保障。