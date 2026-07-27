中國牽頭組建國際反詐聯盟 意義重大

內地公安部日前宣布，中國將牽頭成立一個國際打擊電信網絡詐騙聯盟，計劃於今年9月的全球公共安全合作論壇大會期間正式掛牌成立。此舉標誌中國在應對跨境網絡犯罪議題上，由過去的雙邊執法合作，邁向多邊機制化協調的新階段，意義重大。

電信網絡詐騙近年已由地區性治安問題，演變為橫跨多國、涉及龐大產業鏈的全球性威脅。據內地公安部刑事偵查局在記者會上透露，當前絕大部分詐騙集團的巢穴均設於境外，這些集團組織嚴密，涵蓋金主、核心操盤人員及龐大的執行網絡，運作模式亦日趨專業化、跨國化。單靠個別國家的執法力量，難以有效打擊分散於不同司法管轄區、彼此勾連的犯罪網絡。