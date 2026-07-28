聆聽婦女呼聲 共建婦女健康網絡

一個家庭的溫暖，離不開婦女的付出；一座城市的繁榮，離不開婦女的貢獻。她們既是家庭的凝聚力、下一代的啟蒙者，也是社會發展的「半邊天」。要守護好她們，首先要聽清楚她們的聲音。

今年4月，港區婦聯代表聯誼會發布的「全港婦女生活滿意指數調查2025」數據，究研值得關注。香港婦女整體生活滿意度評分為5.94分(10分滿分)，較2022年穩步上升。在整體向好的同時，調查亦帶出幾個重要的觀察：30至39歲女性及家庭月入3萬至8萬的「夾心階層」女性滿意度相對較低。背後，是不少婦女在職場與家庭之間承受的雙重壓力，也提醒我們，她們的身心健康需要更多關注與支援。