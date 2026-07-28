聆聽婦女呼聲 共建婦女健康網絡

一個家庭的溫暖，離不開婦女的付出；一座城市的繁榮，離不開婦女的貢獻。她們既是家庭的凝聚力、下一代的啟蒙者，也是社會發展的「半邊天」。要守護好她們，首先要聽清楚她們的聲音。
今年4月，港區婦聯代表聯誼會發布的「全港婦女生活滿意指數調查2025」數據，究研值得關注。香港婦女整體生活滿意度評分為5.94分(10分滿分)，較2022年穩步上升。在整體向好的同時，調查亦帶出幾個重要的觀察：30至39歲女性及家庭月入3萬至8萬的「夾心階層」女性滿意度相對較低。背後，是不少婦女在職場與家庭之間承受的雙重壓力，也提醒我們，她們的身心健康需要更多關注與支援。
筆者一直心繫婦女健康，多年來不斷倡議優化婦女醫療健康服務，包括增加公營輔助生育服務資助名額、骨質疏鬆篩查服務，以及推動中西醫基層婦科醫療。其中，優化樂妍站服務、結合西醫診療生育與中醫保健的建議，已獲政府正面回應。7月7日，基層醫療署轄下的三間「賽馬會樂妍站」舉行開幕及命名典禮，截至今年4月底已服務逾18,200人次。政府計劃年內增設孕前服務，並積極研究引入聚焦婦女健康需要的中醫服務，讓婦女健康支援網絡變得更立體、更貼地。
下一步，筆者將推動樂妍站與大灣區內地城市的中醫機構搭建跨境轉介服務，既可減輕本地醫療壓力，也能善用國家政策帶來的機遇；同時爭取將骨質疏鬆篩查納入恆常服務，並擴大公營輔助生育服務的資助名額，讓更多有需要的婦女受惠。
與此同時，我們需持續聆聽不同群體婦女的真實反饋，讓資源用得其所，也鼓勵姊妹們多關注自己的身體。只有當政策、服務與個人意識三者形成良性循環，婦女才能真正在家庭與社會中安心綻放，締造一個身心皆安的健康香港。