買樓可以一邊使用一邊投資

為了早日取得財務自由，光靠打工的收入不夠，還得有被動性的投資收入。買賣股票是最易入門的投資選項，但成功者不多。昨文介紹長期定額增持追蹤的ETF基金做法，雖然簡單穩陣，但進度較慢，有些人可能會等得不耐煩。這裏為大家再介紹一種更易掌握的投資方法，就是買樓自住。 買樓自住最化算的地方，是它既可以自住，還可以投資。除了持有物業之外，世上很難找到有一項事情，既有投資功能，又有使用價值。 住屋是人生的基本需要。一個人就算不買樓，也得租樓住；因此，總得為居住花費一定的開支。那麼，為甚麼不利用這筆開支來作投資呢？尤其是當供樓利息負擔與租金花費差不多的時候，那就更加值得用本來也要花在租金開支的錢來供樓。

當然，供樓除了要付貸款利息外，每次供樓還得償還部分本金。這會令到供樓的實際開支，金額高過租樓。為了應付這筆償還本金的額外負擔，選擇買樓自住的人，唯有選擇買細一點或樓價平一點的單位。這是投資的代價，正如買樓要付首期，是不可能完全避得開的。 不過，這種現象只會在選擇租樓的頭兩三個租約裏出現：隨着租金的逐年增加，三幾個租約後，租金就會升到與買樓的每月供款差不多，供樓就不如租約初期那麼吃力。再過多幾年，供樓就可能比租樓更加輕鬆。

供樓與租樓的最大差異是，樓供完之後就不用再供，但租樓則不管你租了多久，樓都是業主的，若要住下去，就得繼續交租。 香港有逾六成的業主，已經供滿樓，不用再花錢於住屋開支上，他們中擁有財務自由的人，一定會比選擇一世租樓的人多。 供樓除了可以解決居住問題外，每供一次樓其實都在增加供樓者在物業投資上的比重，可以分享到更高的投資升值。當然，樓價不是只會升不會跌的。在不適當的時刻買入物業，很可能會虧損。不過，只要樓已經供完，以後就不需要有住屋開支，生活便可以輕鬆很多。