打風留港，最慣常是打開電視機屏幕，方便接收颱風消息，雖然毋須太在意落波時間，大家仍然很關心颱風動向和影響。一邊欣賞電視節目，一邊看新聞是最普遍的方式，所以這段時間新聞台的收視都會急升，拋離翡翠台以外所有其他頻道。今次打風期間，公司繼續為世界劍擊錦標賽提供現場轉播，再顯TVB做現場節目的可靠性。

作為王牌頻道，翡翠台的節目大收旺場。剛過去周六播出的綜藝節目、宏利保險呈獻的《傳家之保2》收視在首集的好成績上再有突破，接近平常日子的一線劇水平。這一集請來了方力申父子講相處傳承，內容有新鮮感，方家三代齊齊現身，有文有武。方力申又重訪母校，情節豐富，風雨下看尤其感人，半小時很快過去，令人有意猶未盡之感。

《傳家之保》講述藝人與父母相處，展示鏡頭外的真實生活，這類故事令觀眾很有親切感。有朋友看完一集之後，對之前錯過的集數產生興趣，於是透過串流平台myTV SUPER回看。近日大熱劇集《非份之罪》，同樣使myTV SUPER的流量大升。myTV SUPER提供無綫和其他大量節目的即時及回看服務，有免費和收費版本。趁著打風流量增加，同事推出付費服務的一個月試看的快閃優惠，取得相當不俗的成績。