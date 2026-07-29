搬到新社區，面對新的環境和社群，一般都需要時間慢慢適應。媽媽義工Jessica兩年多前由他區搬到九龍城，原本亦有相似的想法，沒料到參加了「社區友鄰居」互助支援網絡計劃(註)，竟成為她和兒子融入新區、重建生活信心的重要橋樑。「新來乍到，人生路不熟，時常需要問路，或在WhatsApp群組上獲得資訊。」她回憶起剛剛搬到九龍城的日子，笑說自己是「問街坊問到熟」才慢慢融入。

Jessica透過其他街坊分享而認識計劃，加入後積極參與並成為不同義工小隊成員。她在YouTuber隊學習剪片技巧後，便走訪區內街坊小店，介紹地道美食；而扭波隊讓她學會扭氣球，在計劃舉辦的大型活動時送贈給參與的街坊；她亦參與時間銀行籌委會，協助訂定時分兌換標準、記錄及分類物品，並定期擺設時分換領平台。她尤其認同「時間銀行」的概念：「有了時分，既可以換取物資或服務，互助互惠，亦可以讓義工的付出更加具象化，獲得肯定和滿足感。」