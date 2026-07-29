搬到新社區，面對新的環境和社群，一般都需要時間慢慢適應。媽媽義工Jessica兩年多前由他區搬到九龍城，原本亦有相似的想法，沒料到參加了「社區友鄰居」互助支援網絡計劃(註)，竟成為她和兒子融入新區、重建生活信心的重要橋樑。「新來乍到，人生路不熟，時常需要問路，或在WhatsApp群組上獲得資訊。」她回憶起剛剛搬到九龍城的日子，笑說自己是「問街坊問到熟」才慢慢融入。
Jessica透過其他街坊分享而認識計劃，加入後積極參與並成為不同義工小隊成員。她在YouTuber隊學習剪片技巧後，便走訪區內街坊小店，介紹地道美食；而扭波隊讓她學會扭氣球，在計劃舉辦的大型活動時送贈給參與的街坊；她亦參與時間銀行籌委會，協助訂定時分兌換標準、記錄及分類物品，並定期擺設時分換領平台。她尤其認同「時間銀行」的概念：「有了時分，既可以換取物資或服務，互助互惠，亦可以讓義工的付出更加具象化，獲得肯定和滿足感。」
最觸動Jessica的，是計劃帶給母子的改變，不僅幫助他們融入社區，亦令親子關係更親密、生活更有意義。她曾用時分換領海洋公園門票，與兒子一同開心玩樂的同時，更培養兒子助人自助的精神，「現在兒子不時就會問我何時去做義工，他也要一起服務社區賺取時分。」更讓她感到欣慰的，是兒子踴躍參與洗樓派傳單及扭氣球的義工服務，由最初害羞地細力敲門，到慢慢大膽起來，會主動與同行的大哥哥大姐姐交流，更會協助同學扭氣球，成長了不少。
作為全職媽媽，Jessica的生活以照顧家庭為主，成為義工後，她和參與計劃的其他媽媽於社交群組互相分享育兒心得、購物推薦，甚至是家庭上遇到的問題，「大家是同路人，互相安慰和支持，成為情感上宣洩的出口。」這種全方位支援，讓她在忙碌生活中找到歸屬感，遇到困難時亦有強大的後盾支持和鼓勵。
計劃社工余姑娘表示，計劃與Jessica這些媽媽義工，是一種相輔相成的關係 — 計劃提供平台、培訓和時間銀行機制，讓一班媽媽可以在照顧家庭之餘找到自我價值；義工們的投入、互助和經驗分享，亦令計劃建構的社區互助支援網絡更加堅固及有溫度。
註：「社區友鄰居」互助支援網絡計劃由社區投資共享基金資助、香港聖公會福利協會 — 香港聖公會九龍城家庭支援網絡服務隊推行