聆聽顧客意見 提升客機布局

乘搭飛機出行，已經成為不少人的日常。顧客的需求提升，我們自然也要不斷聆聽改善。最近其中一項重要提升，就是翻新的A321neo。
很多朋友或許留意到，在短途航班上多以較小的飛機運作，而我們不時收到其中有關座位距離的意見。因此我們積極研究作出改善，並決定在A321neo客機減少座椅數目，增加座距，並騰出空間令伸展空間更寬敞。同時將客機全新布局，把廁所移至後門前方，讓廁內空間更寬闊；廁所移走後，職員的工作間範圍增大，方便工作流程。
在改善提升布局的同時，我們亦糅合更多功能，引入全球航空業首創的4K HDR10+規格的機上娛樂內容。而全新客機的經濟艙更配備13.3 吋OLED螢幕，帶來沉浸的觀賞體驗。系統支援藍牙功能，乘客可直接使用自己的AirPods 或藍牙耳機連線。當然不得不提的，就是國泰的機上影音庫，是亞太區同類型最大，更曾獲2025年Skytrax「全球最佳機上娛樂」殊榮。
此外，A321neo本身配備特大的艙頂置物櫃，較舊款機型大增 60%，可以擺放更多手提行李。而側翼和先進的LEAP引擎，讓A321neo與之前的A321型號相比，二氧化碳排放量更少，客機運作時亦更寧靜，區域飛行體驗更臻完善。
全新布局的客機將於今夏投入服務。讀者今後乘搭國泰航空出門，就可留意一下所乘航機是否就是A321neo。
以上種種，都是國泰聆聽顧客意見、以客為本的努力，呈獻「全球最佳經濟艙」的非凡體驗。順帶一提，2026年Skytrax「全球最佳航空公司」投票即將於8月2日截止，希望各位多多支持，您們的意見是我們精益求精的動力！