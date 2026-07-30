聆聽顧客意見 提升客機布局

乘搭飛機出行，已經成為不少人的日常。顧客的需求提升，我們自然也要不斷聆聽改善。最近其中一項重要提升，就是翻新的A321neo。

很多朋友或許留意到，在短途航班上多以較小的飛機運作，而我們不時收到其中有關座位距離的意見。因此我們積極研究作出改善，並決定在A321neo客機減少座椅數目，增加座距，並騰出空間令伸展空間更寬敞。同時將客機全新布局，把廁所移至後門前方，讓廁內空間更寬闊；廁所移走後，職員的工作間範圍增大，方便工作流程。