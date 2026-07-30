「朵朵白雲飛向我的故鄉，青山重重 樵厥瞭亮，看那東方鮮紅的朝霞，歌唱我的故鄉……百花齊放，鳥語花香，蝴蝶翩翩四方」，這是1952年由李厚襄作曲、張金作詞的名歌《故鄉》的首段，以白雲引出思念故鄉的情懷。
我和太太在今年6月中在相隔7年後重遊羊城。一個風朗氣清的早晨，登上白雲山南麓的「雲台花園」，飽覽各種富有歐陸風情的景點，並想起《故鄉》這首歌。雲台花園背依白雲山的雲台嶺，以融合東西造園藝術於一體而著名，各種名樹造型奇特、百花四季吐艷，一共有新穎雅致、各具特色的景點15處。這座被譽為「花城明珠」的生態園林，以四季不輟的花事盛景聞名，飛瀑流彩、玻璃溫室、岩石奇觀等景色錯落有致地分布其中。我們漫步花間，一方面學習中華珍稀花卉的藥膳文化，另一方面又欣賞異國奇花的絢爛多彩，心境恬然開朗。
跟著我們來到位於灧湖北岸的羅馬柱廊。充滿古典風格的半月型柱廊由200多塊花崗石雕砌而成，28米高的石柱更是由一塊岩石雕製而成。羅馬柱廊是雲台花園軸心線上的景點，和具有東西合璧特色的花園大門遙相對應。我們在柱廊附近的草坪上，看到幾個戴著法式貝雷帽(beret)、穿著時裝的少女，擺出各種優雅姿態，供年輕攝影師拍照。相信這些充滿陽光的廣州女孩子是自費聘請專業攝影師在歐陸風情的氛圍下，「好趁青春留倩影 」。
最後，我們來到玫瑰園，看到在一塊刻著「玫瑰園」三個粉紅色大字的大石周圍，種植了上百個品種的玫瑰，各展綽約風姿。我們仔細觀賞後，沿著灩湖旁邊的草坪散步了一會兒，便結束這次期待已久的雲台花園之遊。