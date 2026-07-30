「朵朵白雲飛向我的故鄉，青山重重 樵厥瞭亮，看那東方鮮紅的朝霞，歌唱我的故鄉……百花齊放，鳥語花香，蝴蝶翩翩四方」，這是1952年由李厚襄作曲、張金作詞的名歌《故鄉》的首段，以白雲引出思念故鄉的情懷。

我和太太在今年6月中在相隔7年後重遊羊城。一個風朗氣清的早晨，登上白雲山南麓的「雲台花園」，飽覽各種富有歐陸風情的景點，並想起《故鄉》這首歌。雲台花園背依白雲山的雲台嶺，以融合東西造園藝術於一體而著名，各種名樹造型奇特、百花四季吐艷，一共有新穎雅致、各具特色的景點15處。這座被譽為「花城明珠」的生態園林，以四季不輟的花事盛景聞名，飛瀑流彩、玻璃溫室、岩石奇觀等景色錯落有致地分布其中。我們漫步花間，一方面學習中華珍稀花卉的藥膳文化，另一方面又欣賞異國奇花的絢爛多彩，心境恬然開朗。