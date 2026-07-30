早前趁颱風「紅霞」未到港前，快閃澳門即日連夜來回，睇了一場張敬軒在新濠天地個人單飛演唱會。 非常賞心悅目，無多餘的說話，無閃閃發光的華麗舞衣，踏踏實實的一個演唱會，可以用人靚歌甜來形容這個小型演唱會， 很喜歡新濠天地這個可容納五千幾觀眾的場地，舞台、音響、燈光、坐位距離在安排上做得非常之好，身處其中恍如置身在一個音樂劇院當中，非常的享受，感覺上香港應該都要有一兩個這類型場地搞音樂會。每次去啟德出席的幾萬人演唱會，與舞台距離太遠，根本就連歌星的容貌也看不清楚，只是玩氣氛，而紅館有點兒太老正，兼且有少少給人過時感覺， 但新濠天地這種音樂會同觀眾距離拉得很近，既親密又舒服，歌星與觀眾容易產生互動及共鳴。難怪有不少香港歌星都有在澳門做表演，同日在另一個場地就有陳輝陽作品音樂會，由容祖兒擔正作為表演嘉賓。

因可能當天是星期六，走在街頭，不難發現澳門的夜經濟真是做得有聲有色，雖然風雨交加天氣不似預期，但澳門街頭滿是遊客，每個的士站都有幾十人排隊等車。愈夜愈有感覺，所有娛樂場均人頭湧湧，整個市面氣氛洋溢開心歡樂，跟香港真是一個極大的反差，真是教人情何以堪。

玩是要講求有氣氛同時是需要營造，就好像Taylor Swift當日選擇在新加坡開演唱會，原因並非單是錢的問題，是因為新加坡政府肯配合及推動，包括電台電視台網台幫手推動Taylor Swift的歌曲，以新加坡為中心點，擴展至周邊包括馬來西亞、印尼，吸引整個區域的Taylor Swift年輕歌迷，是對表演者的尊重及欣賞。所以話玩要懂得玩，食要懂得食，識飲識食其實並非一件容易的事，香港是一個高格調及有taste的城市，但現在似乎是我們向下行，人家就不斷向上升，令反差愈來愈大。