作為一位多次踏入景德鎮的公眾考古學者，接到申遺成功的消息時，心情有點複雜：作為世界上獨一無二的千年瓷都，景德鎮終於成為了世界文化遺產，不過來得有點晚。
「景德鎮手工瓷業遺存」是十至十九世紀景德鎮手工製瓷產業系統的代表性遺存，展現了中國手工製瓷技術、瓷器藝術和製瓷產業發展創新曆程，見證了中國手工瓷業對世界手工瓷業發展和文明交流互鑒產生的深遠影響。
我帶過很多學生研學團隊來景德鎮：在湖田窯指著地層裏裸露的匣缽，講述潔白不瑕、質地如玉，被稱為「饒玉」的青白瓷的誕生。在落馬橋這既承接官窯定製，又大規模燒製外銷瓷，元青花等海量器物通過海上絲綢之路遠銷海外的窯址；學生們透過防護網，看考古探方裏層層疊壓的元、明、清窯爐如何「疊壓出」七百年的技術進化史。
此次申遺成功的高明之處，恰恰在於它不僅僅聚焦御窯廠的皇家精粹，而是把高嶺山的礦洞、昌江邊的碼頭、街巷間的水碓作坊全部納入「手工瓷業遺存」體系——這等於向公眾打開了一部完整的產業文明教科書，從原料到市場，每一頁都觸手可及。
申遺不是終點，而是公眾認知的新起點。我們正在策劃面對香港學生的「瓷都遺產探索與創新」研學路線，除了考察列入世遺的歷史古跡，瞭解景德鎮瓷器生產的全流程外，還配合AI及數字復原技術，讓每一片碎瓷都能在虛擬場景中「重歸」完整的器物。
真正的活態傳承從來都在窯火旁的日常裏，學生們將不再只在課本裏讀到China，而是能親手捧起一塊來自地層的瓷土，感受一個文明如何在泥土與火焰中，綿延千年而不熄。