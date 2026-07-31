作為一位多次踏入景德鎮的公眾考古學者，接到申遺成功的消息時，心情有點複雜：作為世界上獨一無二的千年瓷都，景德鎮終於成為了世界文化遺產，不過來得有點晚。

「景德鎮手工瓷業遺存」是十至十九世紀景德鎮手工製瓷產業系統的代表性遺存，展現了中國手工製瓷技術、瓷器藝術和製瓷產業發展創新曆程，見證了中國手工瓷業對世界手工瓷業發展和文明交流互鑒產生的深遠影響。

我帶過很多學生研學團隊來景德鎮：在湖田窯指著地層裏裸露的匣缽，講述潔白不瑕、質地如玉，被稱為「饒玉」的青白瓷的誕生。在落馬橋這既承接官窯定製，又大規模燒製外銷瓷，元青花等海量器物通過海上絲綢之路遠銷海外的窯址；學生們透過防護網，看考古探方裏層層疊壓的元、明、清窯爐如何「疊壓出」七百年的技術進化史。