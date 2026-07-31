近年來長者服務需求甚殷，院舍位置供不應求；即使能提供宿位，但還要想辦法為長者提供娛樂節目，以免他們悶得發慌。於是乎，一些義工組織唱家班，為長者提供免費視聽享受。他們表演的節目，尤以粵曲和古老年代的流行曲最受歡迎，皆因這些歌曲才是長者耳熟能詳的作品，大可懷舊一番。 不過，要當這類義工也不容易。我最近就碰到一隊不斷把自己「升呢」的義工唱家班。怎樣「升呢」？原來他們對自己很有要求，首先要求自己的確有一定的唱功，而不是「玩玩下」。如果只是像在卡拉OK裏自吟自唱，令長者感到難聽，那就是對長者的一種折磨，強迫他們受罪。

所以，他們表演之前要不斷排練；如果唱粵曲，更要練做手、功架和拉腔。我聽了他們的歌，確實與眾不同，具有專業水平。 我初時想，只是為老人家提供娛樂而已，不用那麽認真；況且老人家精力有限，能花多少精神聽他們的歌？不管他們唱得怎樣，有些老人家乾脆閉目養神，甚至找周公去也。 不過，原來這個「升呢唱家班」要做到一絲不苟，背後還有一個原因。他們告訴我一個秘密，因為近年來轉到老人中心或安老院居住的長者，有不少是演藝界人士，有些更曾經享譽一時，乃當年的紅歌星。如果在他們面前隨便亂唱，或者信口雌黃地唱，一定被他們笑死，甚至被他們投訴「虐待老人」。所以，不單要唱好，還要做到最好。