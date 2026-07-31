在這個訊息隨傳隨到的時代，我們要有「必須即時回應」的本能。訊息被誤解要急著澄清，拒絕別人的邀約或要求時，要附帶上道歉與理由。然而，過多的解釋，往往就是內耗的開始。

在情緒溝通與自我邊界建構中，有一個非常乾淨利落的概念叫沉默中斷(silent break)。

所謂沉默中斷，並不是消極抵抗的「冷暴力」，也不是理屈詞窮的逃避，而是一種極其清醒的自我保護機制。當對話開始陷入無意義的拉鋸、當對方的目的只是宣洩而非溝通，或者當你發現自己正急於向外部尋求認可時，主動按下「沉默鍵」，就是強行截斷情緒漩渦的最快方式。