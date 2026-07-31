《三隻小豬》成功哲學

《三隻小豬》的故事，大家耳熟能詳。前兩隻小豬蓋的草屋與木頭屋被大野狼一吹就倒；唯有第三隻小豬一磚一瓦砌築，最終建成最穩固的磚頭屋。
故事後續如何？兄弟們紛紛效法建起磚頭屋，妻子在內安心哺乳，寶寶健康成長。房子能遮風擋雨，全因小豬們持續修補、借鏡別村，讓防護越發堅固。豬小弟用行動證明：成功，來自找到有效方法，然後不斷強化與學習。
這份精神，正好呼應今年8月1至7日「國際母乳哺育周」的主題——「母乳哺育，建構永續的生命起點：鞏固成功經驗」，鼓勵我們學習成效卓越國家的經驗，找出有效支持母乳餵哺的要素。
挪威經驗值得借鏡。世衛指出歐洲母乳餵哺率普遍偏低，挪威卻憑完善支援框架突圍而出。父母在孩子出生前後，可共享12個月有薪假期；職場母親每天有1小時有薪哺乳時間。挪威模式向世界證明：一個充滿善意的制度，是守護母乳餵哺的堅固後盾。
他山之石可以攻玉，關鍵在於因地制宜。香港雖已築起不少「磚塊」：UNICEF HK推動的「Say Yes To Breastfeeding」運動已凝聚逾3,000個工作間及場所支持；衞生署推行「母愛蜜語」朋輩支援計劃，陪伴媽媽們同行；醫管局成立的母乳庫，已招募超過500位捐贈媽媽，收集逾4,000公升母乳拯救600多條脆弱小生命，但現有的磚塊遠遠不夠。因捐贈者須在授乳期且孩子未滿一歲，要維持母乳庫穩定供應，極須更多愛心媽媽加入。要繼續鞏固母乳餵哺果實，下一步更須制度配合，包括立法保障職場授乳、分階段延長法定帶薪產假至少18周，並朝向至少6個月家庭假期邁進。
身為母親，我深知哺育之路不易。「鞏固成功經驗」絕非口號，而是要將有效方法一磚一瓦砌入社會制度。期待更多企業與大眾攜手，合力蓋起這座堅固的「磚頭屋」，讓母乳餵哺成為永續的生命起點！