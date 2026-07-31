《三隻小豬》成功哲學

《三隻小豬》的故事，大家耳熟能詳。前兩隻小豬蓋的草屋與木頭屋被大野狼一吹就倒；唯有第三隻小豬一磚一瓦砌築，最終建成最穩固的磚頭屋。

故事後續如何？兄弟們紛紛效法建起磚頭屋，妻子在內安心哺乳，寶寶健康成長。房子能遮風擋雨，全因小豬們持續修補、借鏡別村，讓防護越發堅固。豬小弟用行動證明：成功，來自找到有效方法，然後不斷強化與學習。

這份精神，正好呼應今年8月1至7日「國際母乳哺育周」的主題——「母乳哺育，建構永續的生命起點：鞏固成功經驗」，鼓勵我們學習成效卓越國家的經驗，找出有效支持母乳餵哺的要素。