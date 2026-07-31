皇后像廣場風水(七)

皇后像廣場西的太子行及文華酒店「呼形喝象」似個玉印，招來不少信任。著名會計師行及律師行等都進駐。在七運及八運，有著名律師行更與美國同行合併，因當時中國房地產大旺，律師樓及會計師樓生意大旺。「風水輪流轉，花無百日紅」。轉入八運下半運，氣運轉變，中國房地產不景，部分發展商出問題，律師、會計師也受影響。步入九運開始，衰敗之象已出，著名會計師行出問題，名律師行與美同行脫鈎裁員。至於西面酒店，雖然服務出品還是一流，但酒店老舊，設備相對新酒店落後，「十大亞洲酒店」之桂冠被其他集團取代，但該酒店還是其系列酒店集團之旗艦店。

香港終審法院 皇后像廣場東面是三層高之歷史建築，現在是香港終審法院院址，建於1912年、1918年落成，原為香港高等法院。因為殖民地政府以英國老家法庭為終審法院，其建築設計有南北兩個「四阿」屋頂，中門為圓拱高頂，南北兩屋有「東方中國」的意味，也分別代表控辯兩方；在中間為圓拱之法庭，對決勝負。其中央屋頂有西方希臘正義女神之像，右手持天秤、左手持劍、蒙上雙眼，代表只聽證據，不問權貴，大公無私。但此像也可以代表「盲官黑帝」，只偏袒權貴，不顧黑白，胡亂審案？此建築外形已有兩權力鬥之象。