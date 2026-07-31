港姐是香港親善大使，同時是加入演藝界的搖籃，獲得獎項名次固然增添聲價，能夠殺入決賽已經是智慧與美貌的背書。近年不少港姐參選人加入幕前工作為人熟悉，最廣為人知是《東張》女神，她們在前線的拚勁令觀眾留下深刻印象，廣獲好評。除了加入演藝工作，這些年一個現象是很多年輕女士視參賽和受訓為人生體驗，過程本身已經成為目標。港姐由入圍到進入決賽夜中間經歷不少關卡，期間電視台投入不少人力物力提供大量培訓，對個人素養有所提升，而且不是隨便可以得到的體驗。所以有人說港姐培訓獨立已經可以成為一項社交培訓課程。

港姐選舉歷久常新，每年有新主題外，還會有不同贊助商。今年新增贊助之一是「5100水」，產品今年委任了政經名人鄺美雲屬下公司擔任港澳地區總代理，日前舉行了盛大的委任儀式，還安排了參選港姐到場出席。當日佳麗們接受師姐朱凱婷的台上提問，在嘉賓和大量媒體面前亮相，不失為決賽答問的一次排演。

西藏5100水早是知名品牌，以在海拔5,100米的念青唐古拉山脈取水而得名。這些高海拔的雪山清泉以礦物質及微量元素，加上小分子的特點，被視為優質飲用水。5100水營運規模龐大，早已上市，這幾年大力深耕社區及到家服務，讓高端冰川水以更便捷的配送方式觸達家庭消費者。今年6月，公司宣布發行新股，全資控股稀缺的嬰幼兒飲用水源基地，開闢高端細分新戰線，公司旗下一些產品，又取得馬來西亞清真認證，為進軍龐大的穆斯林市場及海外國際市場，實行出海戰略，把好水好生活的理念送到國內外的消費群。