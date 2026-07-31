房地產與別不同之處(3)不一性

談過房地產的不動性與不滅性之後，今日再談它的不一性。所謂房地產的不一性，是指房地產的單位每一個都是不一樣的。最根本的不一性，是每個房地產的單位都只能佔有一個獨立的空間，即是在同一座大廈裏，不同的單位，大家用料可以一樣，間隔可以一樣，但坐向會有差異，樓層亦會有差異，因而影響它們的觀景、採光、氣流，以及與這相關的風水。 蘋果生產出來的手機，只要型號一樣，它們的外形會一樣，重量會一樣，功能亦會一樣，所以它們會賣一樣的價錢，用相同的銷售策略。其他大規模生產的工業產品都是齊一性很高的產品，所以大都很容易在互聯網上進行推銷。唯獨是房地產，由於它缺乏齊一性，每個單位都會有不同的價錢，有不一樣的銷售對象，很難會出現一如股票或其他商品一樣的中央市場。

內地政府對此認識不足，所以曾多次在內地的大城市設立房地產的中央市場，以方便管理，及容易作出調控，結果都不成功。 房地產市場的不一性，令買家都傾向要視察過相關的單位後，才願意落實買賣。這種需要在二手市場尤其如是，買家要做實地觀察，才可以清楚了解一個單位的特殊性。看樓的體驗與觀看視頻很不一樣，因為人不但有視覺，還有聽覺、嗅覺、觸覺，沒有實地觀察，不知道公路的車聲原來這麼嘈，樓下的垃圾房原來這麼大味，以及有對流窗原來可以這麼涼爽。

看樓的需要令經紀的生意不愁會「冇得做」。經紀睇過的樓一定比客人多，所以客人會樂於聽取經紀的意見。經紀除了對樓盤有較多的認知外，亦了解最近的市場狀況。房地產市場的狀況比股市的狀況複雜得多，並非報一下收市價就可以把情況說清楚，原因是每個買家都有不一樣的處境、不一樣的意願，與不一樣的財力。每項成交都有一個獨立的故事。 經紀是接觸到這類故事最多的人，所以傳媒雖然明知很多經紀不學無術，但在報道房地產的市況時，仍得向經紀攞料。而買家想搵樓或業主想搵客時，都得透過經紀。原因是經紀每日都在市場的最前線工作，最了解房地產市場的不一樣性，如是可以為買賣雙方節省很多時間。