以體育協同，築灣區新局

2026美加墨世界盃順利落幕，對比四年前卡塔爾世界盃，採取了兩種不同的辦賽模式。卡塔爾投入約2,200億美元巨額資金，其中100億美元用於建築球場，其餘則是用於興建多哈地鐵和擴建哈馬德國際機場等基礎建設。新建的城市配套，短期拉動本地基建、旅遊業，借世界盃完成城市國際化轉型。但賽事周期僅一個月，賽後大量場館閒置，維護成本高昂，短期投入很難靠賽事收益回本。
今屆賽事放棄了卡塔爾世界盃巨資興建新球場、配套設施的高投入模式，依託現有成熟職業球場聯動舉辦，如在美國的十一個場地全為國家美式足球聯盟(NFL)球場，省去建設新場館和大型基建的開支，大幅壓低辦賽成本。同時依託龐大北美消費市場和成熟的商業體系，從門票、品牌贊助、轉播權收穫高額收益。這套模式核心是借現有資源變現，追求賽事短期盈利，風險更低，適合商業化成熟的經濟體。
多國聯合辦賽的創新模式帶來重要啓發。2026至2030年五年規劃持續推進粵港澳大灣區互聯互通，但城市融合布局應當立足2035長遠願景做更深層謀劃。目前2030、2034世界盃已有多地確定承辦，提前佈局灣區跨城聯辦方案，能把體育機遇轉化為驅動灣區產業、基建、文旅的深度融合。香港憑藉《香港2030+》、北部都會區發展策略，超前的跨城協同規劃斬獲規劃獎項，充分證明灣區一體化頂層設計的重視，也為香港、深圳、澳門跨三地聯合申辦世界盃提供了規劃根基。
美加墨跨境協作辦賽的經驗，基本上可套用於粵港澳大灣區。香港和內地交通網絡發達，口岸設備完善，港珠澳大橋、跨境高鐵，以及即將通關的新皇崗口岸，都能高效滿足三地客流的運轉。大灣區坐擁一批達標國際賽事標準的場館，只需適度改造即可滿足國際足聯當下世界盃辦賽要求。香港啓德體育場設五萬座席，符合FIFA賽事標準，已承辦亞洲盃預選賽、歐洲豪門友誼賽等國際足球賽事；深圳體育中心改造後為四萬五千座位的專業足球場；在建廣州足球公園則更有七萬五千座位，搭配廣州天河體育場、佛山世紀蓮、澳門奧體中心，形成覆蓋港澳深的完整賽事場館矩陣。
如果粵港澳大灣區能三地聯合承辦世界盃，本質是將體育盛會融入大灣區國家發展大局。一方面，賽事籌備將加快三地通關、文旅、賽事服務規則統一，加速北部都會區深港民生、科創互聯互通落地；另一方面，復用現有場館的低碳辦賽模式，可向全球展示我國城市可持續發展理念；更重要的是，借助世界盃全球傳播平台，直觀展現「一國兩制」下港澳與內地協同發展的成果，打造世界級城市群融合發展樣板。
陳子楓 Phillip Chan
新民黨青年委員副主席（政策），沙田地區青年社區建設委員會委員；熱愛研究經濟與政策的當代大學生