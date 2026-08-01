以體育協同，築灣區新局

2026美加墨世界盃順利落幕，對比四年前卡塔爾世界盃，採取了兩種不同的辦賽模式。卡塔爾投入約2,200億美元巨額資金，其中100億美元用於建築球場，其餘則是用於興建多哈地鐵和擴建哈馬德國際機場等基礎建設。新建的城市配套，短期拉動本地基建、旅遊業，借世界盃完成城市國際化轉型。但賽事周期僅一個月，賽後大量場館閒置，維護成本高昂，短期投入很難靠賽事收益回本。

今屆賽事放棄了卡塔爾世界盃巨資興建新球場、配套設施的高投入模式，依託現有成熟職業球場聯動舉辦，如在美國的十一個場地全為國家美式足球聯盟(NFL)球場，省去建設新場館和大型基建的開支，大幅壓低辦賽成本。同時依託龐大北美消費市場和成熟的商業體系，從門票、品牌贊助、轉播權收穫高額收益。這套模式核心是借現有資源變現，追求賽事短期盈利，風險更低，適合商業化成熟的經濟體。