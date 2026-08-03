新皇崗口岸開通 香港發展添動能

7月31日，特區政府接收皇崗港方口岸區，並實施「一地兩檢，合作查驗，一次放行」的嶄新模式，通關時間將大幅縮減。新口岸不單是世界最大陸路口岸，更是銜接深圳福田、羅湖及未來北部都會區發展的重要節點。這是兩地政府在通關效率、土地規劃以及區域融合的前瞻部署。口岸設計通關能力達每天20萬人次，為兩地居民提供便捷的全天候24小時服務，值得社會各界肯定。特區政府要乘勢而上，加快步伐，考慮在條件成熟時，將類似通關便利安排複製到其他重建陸路口岸。

「合作查驗」、「擦臉過關」突破了傳統的「各自檢查」過關安排，是在現行法律基礎上的大膽創新，也為「無感通關」創造了條件。新皇崗口岸採用「一地兩檢」式垂直佈局，市民過關不再需要像以往般上落車兩次，過關時間可望大幅縮減。事實上，內地部分口岸已經實施容貌識別技術，旅客毋須出示證件即可「擦臉通關」；香港在港珠澳大橋亦已試驗無感通關安排，河套地區實施「白名單」通關制度，方便合資格人士便捷往來。皇崗口岸的新佈局，正正為日後全面推行「無感通關」，提供硬件與軟件上的實踐基礎。

至於私隱疑慮，我認為毋須過慮。出示證件接受檢査過關，本身就是跨境通行的基本需要，並非新增要求；而使用自助閘機e-道，只是讀取現行過關程序原本已經需要核實的個人基本資料，例如證件號碼、姓名、出生日期及性別，並無額外索取其他個人資料。香港與內地的出入境流程，是各自在後台電腦系統接現行程序同步處理，提升效率，並不涉及兩地資訊互相交換。特區政府在推廣新安排時，宜多加解說，讓市民安心。 第二，口岸搬遷到皇崗，釋放了落馬洲口岸大片土地，擴大深港科創合作區用地，為河套深港科技創新合作區提供更多發展空間，讓兩地在創科產業、人才交流上有更大騰挪餘地。長遠而言，釋放出來的土地，亦可以配合北都整體規劃，為周邊創科、產業園區發展提供人流往來上的更多發展空間，做到基建先行、產業跟進的效果。

第三，分流陸路口岸人流，鞏固香港國際機場的航空樞紐地位。新皇崗口岸實施24小時通關，直接連接深港兩地，除了方便兩地市民日常往來，亦有助便利內地居民經香港轉機，善用本港作為國際航空樞紐的優勢。在鄰近地區機場競爭日益激烈的大環境下，皇崗口岸的24小時運作，可以為香港機場帶來更穩定的內地客源支持，鞏固國際航空樞紐地位。 第四，交通配套四通八達，可望紓緩香園圍口岸壓力。皇崗口岸港方一側已有公共交通直達，只要當局因應人流需求，適時增加班次，並且鼓勵旅遊巴士使用皇崗口岸，便可以有效分流，紓緩香園圍口岸長期超負荷的壓力，達致分流效果。長遠來看，隨着北環綫鐵路開通，連接新界西北與皇崗、落馬洲一帶，更加可以進一步應對兩地與日俱增的跨境出行需求，為北都發展提供穩健的交通骨幹支撐。