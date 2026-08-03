不知不覺間，筆者服務大學學界已30年了！除了先後擔任五間大學/ 書院的校/院董會成員(公開大學、城市大學、嶺南大學、教育大學、中大(深圳)思廷書院)及創辦/參與多個學長計劃外，也曾出任嶺大「學生就業發展委員會」主席；因此，一直都很關心同學們的事業發展，適值暑假，勉勵一下做暑期工的青年人。

首先，送大家一則金句：「在小事上忠心，在大事上也忠心」。同學們缺乏工作經驗，是一張「白紙」，或許會感到被委派的工作是做一些小事、瑣碎事、無關痛癢的事，沒有多大的學習機會！例如，翻譯、把紙本資料輸入電腦、甚至是「幫老細斟茶遞水」等。仍記得30多年前，筆者初出茅廬，擔任商業顧問的時候，經常都要做「影帝」，影印大量資料，曾私下抱怨這些工作找秘書做便可以了，浪費了一個MBA畢業生！然而，不久我便學習到在影印時也看清楚是甚麼資料，讓我吸收了很多新知識，為我在日後撰寫計劃書及顧問報告打下了堅實基礎。翻譯或輸入資料後，認真想想這些資料的內容，如何結合到公司的業務；不明白，嘗試在適當的時候問問同事，自然會對部門運作有更清楚的認識。「斟茶遞水之意不在乎茶水，而在乎老細之房間也」！看看「老細」房內/桌上放了甚麼文件、報告、計劃書，擺放了甚麼東西，每天望一望；找機會放下茶水時和「老細」寒暄幾句，必然獲益良多！請緊記：「處處留心皆學問，人情練達是文章」。