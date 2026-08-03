我是一個懶惰的家庭主婦，在家中收納物品，用來用去都是某幾個就手的抽屜。其實家裡還有小量空間，但因為位處暗角，總被我冷落，甚至內裡藏著甚麼，早已忘記了。上周某天閒著無聊，打開那些塵封了的暗角櫃桶，竟然挖掘出一場令我汗顏的「考古物品」。
原來在櫃桶深深處，於著十盒八盒設計極為漂亮、外殼刻有精緻圖案、還未拆封的唇膏、粉餅及蜜粉。本想擦上臉及嘴試試效果，但細看到期日，OMG！這些曾屬化妝專櫃裡的寵兒，原來已過期5至8年。肉眼看不出質地變化，但直覺告訴我別冒險了。
去年我曾寫過一篇幫母親斷捨離的專欄，感慨囤積之弊。但這一次，看著眼前這堆自己昂貴的廢物，我陷入了更深層的心理反思：為甚麼我們總愛「珍藏」那些本應「消耗」的美好？
這背後或許隱藏著一種微妙的「配不上感」。得到限量化妝品時，我心中往往設定一個「完美時機」：某場盛大的晚宴、某個旗艦式的拍攝，或是那個瘦了10磅後的自己。我潛意識裡將物品賦予儀式感，覺得平日如果塗上珍貴粉底，就是暴殄天物。
於是，我把最好的東西留給「未來」，卻把最寒酸的耐性留給「現在」，忽略了時間是最嚴苛的裁判。化妝品有保質期，人的狀態與心境亦然。那個粉底8年前或許能遮蓋當時一絲瑕疵與焦慮，8年後的它，卻成了我櫃桶的負擔。
不捨得用，本意是珍惜，結果成為一種對自我的過度承諾，承諾未來有一個更值得使用的時刻。但沒有為意，每個被我們嫌棄，或覺得「不配用好東西」的平凡日子，才是生命最真實的組成部分。現在的我，看著眼前過期的東西，雖然心痛及後悔，但更多是溫馨提醒。生活不應該只為了所謂大日子而排練，應該是當下即場表演及表現。
真正的浪費，不是花了多少錢，而是你明明擁有美好，卻從來未真正感受過它。當我們懂得在日常中坦然受用這份奢華，才算是真正的「心裡富有」。