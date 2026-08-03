過期的寶物

我是一個懶惰的家庭主婦，在家中收納物品，用來用去都是某幾個就手的抽屜。其實家裡還有小量空間，但因為位處暗角，總被我冷落，甚至內裡藏著甚麼，早已忘記了。上周某天閒著無聊，打開那些塵封了的暗角櫃桶，竟然挖掘出一場令我汗顏的「考古物品」。 原來在櫃桶深深處，於著十盒八盒設計極為漂亮、外殼刻有精緻圖案、還未拆封的唇膏、粉餅及蜜粉。本想擦上臉及嘴試試效果，但細看到期日，OMG！這些曾屬化妝專櫃裡的寵兒，原來已過期5至8年。肉眼看不出質地變化，但直覺告訴我別冒險了。

去年我曾寫過一篇幫母親斷捨離的專欄，感慨囤積之弊。但這一次，看著眼前這堆自己昂貴的廢物，我陷入了更深層的心理反思：為甚麼我們總愛「珍藏」那些本應「消耗」的美好？ 這背後或許隱藏著一種微妙的「配不上感」。得到限量化妝品時，我心中往往設定一個「完美時機」：某場盛大的晚宴、某個旗艦式的拍攝，或是那個瘦了10磅後的自己。我潛意識裡將物品賦予儀式感，覺得平日如果塗上珍貴粉底，就是暴殄天物。 於是，我把最好的東西留給「未來」，卻把最寒酸的耐性留給「現在」，忽略了時間是最嚴苛的裁判。化妝品有保質期，人的狀態與心境亦然。那個粉底8年前或許能遮蓋當時一絲瑕疵與焦慮，8年後的它，卻成了我櫃桶的負擔。