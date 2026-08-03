防智能叛變步伐要緊貼

美國AI智能大模型接連爆發自主失控的入侵事故。OpenAI發布模型在測試時跨越虛擬沙盒，自主駭入開源平台Hugging Face；Anthropic的Claude模型也因配置疏漏，誤將真實網絡當作模擬環境，對三家外部機構進行了未授權潛入。這場由AI自主驅動的網絡攻擊徹底敲響警鐘，證明大模型若缺乏底層護欄，隨時可能演變成威脅真實世界基礎設施的危險異獸。 失控威脅不再是想像，美國國會跨黨派提出《AI強制關閉法案》，展現「科技回歸控制」的立法思維。這條有點後知後覺的法案強制要求超高成本的前沿模型必須在底層內建緊急停止掣，並賦予聯邦機構絕對介入權，一旦判定AI失控可依法強行斷電，對抗命企業處以天價罰款。這代表當技術演進超越人類理解，法律必須退回底線，確保人類擁有最後一秒的「拔插頭」權力。

這項法案在華府與矽谷引發拉鋸，在中國大模型全力追趕，華府要以禁用卡脖子之際，美方擔憂法規束縛會削弱競爭力，導致與中國的AI競逐中落後。然而，不論是美國模型的自主駭客危機，還是中國面臨的技術權限漏洞，都表明AI風險不分國界。大國間如何共同面對新科技在改善人類生活的同時，對社會、法律以至安全做成的衝擊，是軟硬件技術以外要克服的難關。中美兩大強權在激烈競爭下，必須保持清醒的安全底線與良性思維，防範技術反噬。