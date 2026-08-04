暴風中看金厲旭，大開「耳」界！

為什麼韓國近二十年，成為全球的娛樂王國？頂流歌手是怎樣煉成的？ 一場在八號風球下打風打唔甩，在濠江舉行之金厲旭亞洲巡迴演唱會「DIVE TO BLUE」，讓我這位矇查查香港大嬸，有深刻的體會。 7月26日早上，颱風紅霞仍肆虐香港，我不理七三廿一，在八號風球中開車把一團香港藝評人送到港珠澳大橋香港口岸，踏入剛重開的金巴上，過五關斬六將地趕到倫敦人劇場，及時看到韓國天國Super Junior 主唱金厲旭的個人演唱會。三十九歲的他，以純情少年經典「小王子」形象出現，卻不點不突兀。一身藍白水手服，配以波光粼粼的蔚藍大海，屏幕時而青草地、時而閃耀星海，讓觀眾沉浸在兩小時的「魔幻時刻」。

張敬軒曾對我盛讚韓國娛樂業的頂尖水平。果然，現場音響效果一流、燈光設計流麗多變，耳朵和眼睛都很享受。 厲旭有清亮高亢的嗓音，具穿透力的高音。不論是真聲高音還是假聲，他都能如流水行雲地流暢切換，把最激昂、最具張力的部分，精彩演譯。他不僅有卓越的歌唱技巧，更把充沛的情感投入曲中，充滿層次感。情如白雲不染塵的白馬王子風格，溫柔細膩。偶然又流靈傷感和憂愁，深刻地打動觀眾。 為了拉近距離，他用廣東話和普通話與觀眾交流，又驚喜演繹兩首廣東歌——林家謙的《流離者的海》和湯令山的《緊急聯絡人》。雖然我有些聽不懂，但他為苦學而付出的誠意和努力，連原唱林家謙也在社交平台上對他給予了高度評價。