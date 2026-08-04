酷熱天氣下的清涼人情味

歐洲多國近日均錄得破紀錄高溫，部分更超過攝氏40度。世界氣象組織表示，剛過去的6月是歐洲有紀錄以來最炎熱的6月。持續高溫令部分地區的電力需求上升，加上中東局勢持續緊張，全球能源供應和價格前景增添不確定性。 在這樣的環境下，能源供應穩定性和價格波動受到各界關注。作為港島及南丫島的電力供應商，港燈一直密切監察市場情況，透過燃料採購、發電安排及電網管理等措施，維持可靠供電。因應燃料成本上升對電費的影響，港燈透過「智惜用電關懷基金」推出為期三個月的「特別電費補助」，協助合資格客戶應對夏季較高的用電開支。

除了關注用電開支，近年酷熱天氣日數增加，對部分市民特別是長者及有需要人士的影響亦日益受到社會關注。不少社區組織近年透過不同措施協助市民。 有見及此，公司與港島區16個社區夥伴合作推出「送暖樂社群×清涼．安心」計劃，在社區中心設立港燈「清涼角落」，並提供相關資訊及活動，協助市民了解在炎熱天氣下如何保持舒適，同時提升能源效益。計劃亦向合資格人士派發循環電風扇，推廣風扇與冷氣機配合使用的節能模式。 極端天氣及能源市場波動預計將繼續成為未來一段時間的重要課題。在酷熱天氣下，我們應當多關心身邊的人，特別是長者、獨居人士及其他較容易受到高溫影響的群體。很多時候，一次探訪、一聲問候，已能為他們帶來莫大支持和安心。