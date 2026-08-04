廣州中山腫瘤醫院及瑞多思考察記 (資料圖片)

早前，我有機會到廣州中山大學腫瘤防治中心(中山腫瘤醫院)考察，並參觀了內地醫療設備公司廣州瑞多思醫療科技有限公司(Raydose)。這次考察讓我對內地腫瘤治療及醫療科技發展的現狀，有了一些具體的觀察。 中山腫瘤醫院是國內頂尖的腫瘤中心，其設備水平確實令人印象深刻。院內配備了17部直線加速器，其中影像精準度和治療效率均屬世界級水平。醫院亦擁有MRI引導直線加速器等先進設備，並積極開展圖像引導放療(IGRT)等技術。從硬件角度而言，內地頂尖醫療機構的設備配置已與國際全面接軌。

最令我印象深刻的是該院的治療量。據了解，中腫每日能為約2,000名病人提供放射治療服務——這是一個相當驚人的數字。在如此龐大的病人流量下，仍能維持良好的治療質量，反映其流程設計、資源調配及人員訓練已達到相當成熟的程度。這種高效率的運作模式，對於同樣面對人口老化、醫療需求持續上升的香港而言，有不少值得參考和學習的地方。 如果說中腫展現的是「用」的水平，那麼瑞多思則代表了「造」的能力。這家公司專注於放射治療領域，自主研發了完整的放射治療質控產品線，涵蓋二維、三維劑量驗證系統、三維水箱、劑量儀、晨檢儀等。其研發基於電子射野影像系統(EPID)的三維劑量驗證系統(Edose)，是放療質控的關鍵工具。