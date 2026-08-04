廣州中山腫瘤醫院及瑞多思考察記

早前，我有機會到廣州中山大學腫瘤防治中心(中山腫瘤醫院)考察，並參觀了內地醫療設備公司廣州瑞多思醫療科技有限公司(Raydose)。這次考察讓我對內地腫瘤治療及醫療科技發展的現狀，有了一些具體的觀察。
中山腫瘤醫院是國內頂尖的腫瘤中心，其設備水平確實令人印象深刻。院內配備了17部直線加速器，其中影像精準度和治療效率均屬世界級水平。醫院亦擁有MRI引導直線加速器等先進設備，並積極開展圖像引導放療(IGRT)等技術。從硬件角度而言，內地頂尖醫療機構的設備配置已與國際全面接軌。
最令我印象深刻的是該院的治療量。據了解，中腫每日能為約2,000名病人提供放射治療服務——這是一個相當驚人的數字。在如此龐大的病人流量下，仍能維持良好的治療質量，反映其流程設計、資源調配及人員訓練已達到相當成熟的程度。這種高效率的運作模式，對於同樣面對人口老化、醫療需求持續上升的香港而言，有不少值得參考和學習的地方。
如果說中腫展現的是「用」的水平，那麼瑞多思則代表了「造」的能力。這家公司專注於放射治療領域，自主研發了完整的放射治療質控產品線，涵蓋二維、三維劑量驗證系統、三維水箱、劑量儀、晨檢儀等。其研發基於電子射野影像系統(EPID)的三維劑量驗證系統(Edose)，是放療質控的關鍵工具。
據了解，國產放療設備市佔率已超過六成，國產質子和中子治療系統亦陸續投入臨床。中國在高端放療設備領域正逐步實現從「跟跑」到「並跑」的轉變。當然，新設備從研發到臨床大規模應用，需要經過大量嚴謹的測試與驗證。香港的醫療體系在質量管理、臨床研究及國際標準對接方面有多年經驗，若未來能有機會參與相關設備的測試與性能反饋，相信能為產品優化提供有益的參考。
這次考察給我的整體印象是：內地在頂尖醫療機構的硬件配置和治療效率上已達相當高的水平，國產醫療設備的研發能力亦在穩步提升。香港在國際標準對接、質量管理體系和臨床研究方面有其優勢，兩地有廣闊的互相學習和合作空間。通過更多的專業交流和技術協作，共同推動放射治療水平的提升，最終惠及兩地病人，這是我最期望看到的。
張浩賢博士 Dr. Anson Cheung
香港理工大學客座副教授，青年委員自薦計劃委員，醫療科技學人，南西分區委員會委員
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