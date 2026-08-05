《中年好聲音4》進入直路階段，10匹熱鬥駿馬競走，令收視衝向新季度的新高點，有機會現身啟德綜藝館的7強誰屬成為文娛圈熱話。錄影最後環節製作部門實行落閘清場，所以就算當日親臨錄影廠的觀眾都無緣得知賽果。

隨著節目闖向高峰，廣告客戶投放的興趣直線上升，除了數量之外，質量同樣提高，不少重本製作的靚廣告都在這個時段亮相，搶眼球新作之一是天喜堂的天喜丸。該產品是百年品牌，源自清宮秘方，後由宮女帶出禁宮，再經天喜堂創辦人林肇春醫師研製，成為專門調理女性身體的妙品。百年古方換新顏，天喜堂天喜丸在主打傳統成藥的上市公司健倍苗苗主理後，現以糅合古今的包裝現身。