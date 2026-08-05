《中年好聲音4》進入直路階段，10匹熱鬥駿馬競走，令收視衝向新季度的新高點，有機會現身啟德綜藝館的7強誰屬成為文娛圈熱話。錄影最後環節製作部門實行落閘清場，所以就算當日親臨錄影廠的觀眾都無緣得知賽果。
隨著節目闖向高峰，廣告客戶投放的興趣直線上升，除了數量之外，質量同樣提高，不少重本製作的靚廣告都在這個時段亮相，搶眼球新作之一是天喜堂的天喜丸。該產品是百年品牌，源自清宮秘方，後由宮女帶出禁宮，再經天喜堂創辦人林肇春醫師研製，成為專門調理女性身體的妙品。百年古方換新顏，天喜堂天喜丸在主打傳統成藥的上市公司健倍苗苗主理後，現以糅合古今的包裝現身。
新廣告邀請了人氣女王佘詩曼、蔣祖曼和張繼聰擔任主角，整體氣氛保留了阿佘的專業女性的氣場，配合Joman和張繼聰的內心演繹，短短幾十秒的故事，已能透現新時代女性在繁忙工作下養育下一代所需要的努力和付出。王牌代言人用心代入角色，從忙碌工出綻放生活的喜悅，預告新生命來臨的喜悅，感染力如細雨潛入夜、潤物細無聲。廣告從化妝、道具、衣飾到拍攝時的鏡頭、取景一絲不苟，從緊湊的節奏令人感覺到廣告主認真的態度，對產品的信心油然而生。從Joman的臉書還可以看到她參與今次製作的興奮，這是精心打造的創作可以產生的品牌效應，不是一擊購買的效果宣傳能夠比擬。
富裕社會生育率普遍偏低，政府多數做法是提供經濟誘因，包括免稅和有薪長假等，這些物質的支援對鼓勵生育固然不可缺，同時感性的宣傳教育都很重要。西方的社會學研究指出，現代職業女性注重保養，外形保持涷齡，無奈是生育機能的循環仍然會受年齡限制，工作繁忙的女士有時也會被自己的容貌誤導，不知不覺錯過了最易生育的黃金歲數。要保持出生率，提醍年輕夫婦歲月不饒人，生仔要趁早是重要方法，做好女性的身體調整，延長和增加懷孕機會都有重要幫助。怎樣好好宣傳增強市民養育下一代的意欲，是簡單提供減稅福利以外的更積極做法。